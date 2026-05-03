By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Bride Groom Video: दूल्हे को देखने के लिए पहले उतावली हुई दुल्हन, फिर किया ऐसा इशारा बाराती भी चिल्लाने लगे
Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स खूब रिएक्ट भी कर रहे हैं.
Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं. इनमें कुछ वीडियो इतने मजेदार और अलग होते हैं कि आते ही वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो खूब देखा जा रहा है, जिसमें दुल्हन का अंदाज सभी को पसंद आ रहा है. वीडियो में दुल्हन की उत्सुकता और खुशी साफ दिखाई देती है, जिसे देखकर लोग मुस्कुराने पर मजबूर हो रहे हैं. यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.
बेकरार दिखी दुल्हन
इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बारात के बैंक्वेट हॉल में पहुंचने की आहट मिलती है, दुल्हन खुद को रोक नहीं पाती. वह तुरंत दौड़कर रेलिंग के पास पहुंच जाती है और नीचे खड़ी बारात को देखने लगती है. कुछ देर तक वह अपने होने वाले दूल्हे को ढूंढती रहती है. जब उसकी नजर दूल्हे पर पड़ती है, तो वह जोर से आवाज लगाती है. दूल्हा भी अपनी दुल्हन को देखकर मुस्कुराता है और दोनों एक-दूसरे को हाथ हिलाकर इशारा करते हैं. यह पल बेहद प्यारा और खास लगता है.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
View this post on Instagram
बारातियों के मजेदार रिएक्शन
वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है, जब बारातियों को पता चलता है कि दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को देख रहे हैं और इशारे कर रहे हैं. यह देखकर वहां मौजूद लोग जोर-जोर से चिल्लाने और मजाक करने लगते हैं. इस पूरे नजारे में खुशी और मस्ती का माहौल नजर आता है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है. यूजर्स इस पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. यह वीडियो witty_wedding नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपलोड किया गया है.