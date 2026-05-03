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Bride Groom Video: दूल्हे को देखने के लिए पहले उतावली हुई दुल्हन, फिर किया ऐसा इशारा बाराती भी चिल्लाने लगे

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी से जुड़ा यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स खूब रिएक्ट भी कर रहे हैं.

Published date india.com Published: May 3, 2026 9:06 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bride Groom Video

Dulhan Ka Video: सोशल मीडिया पर शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो हमेशा लोगों का ध्यान खींचते हैं. इनमें कुछ वीडियो इतने मजेदार और अलग होते हैं कि आते ही वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो खूब देखा जा रहा है, जिसमें दुल्हन का अंदाज सभी को पसंद आ रहा है. वीडियो में दुल्हन की उत्सुकता और खुशी साफ दिखाई देती है, जिसे देखकर लोग मुस्कुराने पर मजबूर हो रहे हैं. यही कारण है कि यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है और लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

बेकरार दिखी दुल्हन

इंस्टाग्राम पर शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि जैसे ही बारात के बैंक्वेट हॉल में पहुंचने की आहट मिलती है, दुल्हन खुद को रोक नहीं पाती. वह तुरंत दौड़कर रेलिंग के पास पहुंच जाती है और नीचे खड़ी बारात को देखने लगती है. कुछ देर तक वह अपने होने वाले दूल्हे को ढूंढती रहती है. जब उसकी नजर दूल्हे पर पड़ती है, तो वह जोर से आवाज लगाती है. दूल्हा भी अपनी दुल्हन को देखकर मुस्कुराता है और दोनों एक-दूसरे को हाथ हिलाकर इशारा करते हैं. यह पल बेहद प्यारा और खास लगता है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

बारातियों के मजेदार रिएक्शन

वीडियो का सबसे दिलचस्प हिस्सा तब आता है, जब बारातियों को पता चलता है कि दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को देख रहे हैं और इशारे कर रहे हैं. यह देखकर वहां मौजूद लोग जोर-जोर से चिल्लाने और मजाक करने लगते हैं. इस पूरे नजारे में खुशी और मस्ती का माहौल नजर आता है. सोशल मीडिया पर इस वीडियो को लाखों बार देखा जा चुका है और हजारों लोगों ने इसे पसंद किया है. यूजर्स इस पर मजेदार कमेंट भी कर रहे हैं. यह वीडियो witty_wedding नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर अपलोड किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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