  • Hindi
  • Viral
  • Bride Groom Video Dulha Dulhan Ka Video Google Trends Groom Wanted To Lift Bride But Omg Thing Happened In Mandap Everyone Shocked Omg Video Went Viral

Bride Groom Video: दुल्हन को गोद में उठाने की गलती कर बैठा दूल्हा, फिर जो हुआ चाहकर भी हंसी नहीं रुकेगी | देखें वीडियो

Bride Groom Video: दूल्हा-दुल्हन से जुड़े इस वीडियो में ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसे शायद ही आपने पहले कभी देखा होगा. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

Published date india.com Published: January 25, 2026 10:07 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bride Groom Video
Photo credit: Instagram

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी से जुड़े वीडियो जमकर वायरल होते हैं. इनमें कुछ नजारे ऐसा लोटपोट करते हैं कि लोग उन्हें लंबे समय तक देखते हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है, जो दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा हुआ है. वीडियो देखकर साफ पता चलता है कि शादी की रस्में पूरी हो चुकी हैं और किसी खास रस्म को निभाया जा रहा है. माहौल खुशियों से भरा हुआ होता है, रिश्तेदार और मेहमान आसपास खड़े नजर आते हैं. इसी बीच दूल्हे से कहा जाता है कि वह अपनी दुल्हन को गोद में उठाए. यह सुनते ही दूल्हा पूरे जोश के साथ आगे बढ़ता है और दुल्हन को उठाने की कोशिश करता है. तभी फ्रेम में हैरान करने वाला नजारा कैद हुआ.

दूल्हे का बिगड़ गया बैलेंस

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा वजन में थोड़ा भारी होता है और दुल्हन को उठाने में उसे काफी मेहनत करनी पड़ती है. वह कई बार कोशिश करता है, लेकिन सफल नहीं हो पाता. आस-पास खड़े लोग उसे हौसला देते रहते हैं. आखिरकार दूल्हा पूरी ताकत लगाकर दुल्हन को गोद में उठा तो लेता है, लेकिन तभी उसका संतुलन बिगड़ जाता है. अगले ही पल दूल्हा और दुल्हन दोनों का बैलेंस खराब हो जाता है और वे औंधे मुंह जमीन पर गिर पड़ते हैं. यह दृश्य इतना अचानक और मजेदार होता है कि वहां मौजूद लोग अपनी हंसी रोक नहीं पाते.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:

View this post on Instagram

A post shared by Bhutni_ke (@bhutni_ke_memes)

मजेदार पल हुआ वायरल

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

इस पूरे मजेदार पल का किसी ने वीडियो बना लिया, जो बाद में सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गया. वीडियो को इंस्टाग्राम पर भी शेयर किया गया है, जहां इसे लाखों लोग देख चुके हैं. यूजर्स इस वीडियो पर मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कोई लिख रहा है कि ‘शादी के साथ जिम भी जरूरी है’, तो कोई कह रहा है ‘प्यार भारी पड़ गया.’ हालांकि वीडियो में किसी को गंभीर चोट नहीं लगती और दूल्हा-दुल्हन भी तुरंत संभल जाते हैं. कुल मिलाकर यह वीडियो शादी के खूबसूरत और मजेदार पलों को दिखाता है, जो जिंदगी भर याद रह जाते हैं. इस वीडियो को bhutni_ke_memes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.