Viral Video: शादी में दहेज की मांग करते हुए एक दूल्हे का वीडियो सामने आया है. इसमें विवाह संपन्न होने के तुरंत दूल्हे ने दुल्हन को साथ ले जाने से इनकार कर दिया. विवाह के बाद उसने मांग की कि उसे दहेज में एक बाइक दी जाए, वरना वो दुल्हन को अपने साथ नहीं लेकर जाएगा. पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर वायरल है और अभी तक लाखों की तादाद में लाइक व्यूज बटोर चुका है.

सामने आया एक मिनट का वीडियो देखकर मालूम होता है कि विवाह संपन्न हो चुका है. इसमें परिवार ने जैसे ही दुल्हन को डोली में बिठाना चाहा दूल्हे ने ड्रामा शुरू कर दिया. उसने दुल्हन घर ले जाने के बदले में बाइक डिमांड कर दी. दुल्हन पक्ष ने दूल्हे को बहुत समझाया मगर वो नहीं माना. फिर इसके बाद उसके साथ जो कुछ हुआ तरस आ जाएगा. दरअसल पास खड़े दुल्हन के पिता को उसकी हरकत पर गुस्सा आ गया.

फ्रेम के अगले हिस्से में देखेंगे कि उन्होंने अपनी चप्पल उतारी और दूल्हे की पिटाई शुरू कर दी. वीडियो में पिता को कहते सुना जा सकता है कि वो उसे खेत बेचकर बाइक देंगे. इतना कहने के बाद उन्होंने दोबारा दूल्हे की पिटाई शुरू कर दी. उन्होंने दूल्हे को इतना मारा कि बेचारा बाइक की डिमांड ही भूल गया. उसके आंसू तक निकल आए. बेचारा उसे छोड़ देने और दुल्हन को साथ भेजने की अपील करने लगा.