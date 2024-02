Bride Groom Video: दूल्हे के ताव को बर्दाश्त ना कर सकी दुल्हन, मौके पर ही दिया मुंहतोड़ जवाब | देखें वीडियो

Bride Groom Video: इन दिनों शादियों का सीजन चल रहा है. रोजाना सैकड़ों-हजारों की तादाद में शादियां हो रही हैं. लिहाजा अलग-अलग नजारे भी सोशल मीडिया पर खूब नजर आ रहे हैं. कभी दूल्हा-दुल्हन रोमांटिक अंदाज से नेटिजन्स का दिल जीत रहे हैं तो कभी शादी वाले दिन ही एक दूसरे पर भड़कते नजर आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर अभी शादी से ही जुड़ा वीडियो सामने आया है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन के बीच तनाव दिख रहा है. दोनों एक दूसरे को पीटने के लिए भी दौड़ते हैं. वीडियो हर तरफ छाया हुआ है.

वायरल वीडियो दिखाता है कि शादी के लिए दूल्हा बारात लेकर शादी स्थल पर पहुंच गया होता है. दूल्हा मैरिज चेयर पर बैठा होता है. तभी दु्ल्हन के आने की खबर मिलती है. दुल्हन भी शादी स्थल पर परिवार और सहेलियों संग पहुंच जाती है. अब जयमाला का कार्यक्रम शुरू होने वाला था. दूल्हा स्टेज की सीढ़ियों से दुल्हन की तरफ हाथ बढ़ाता है ताकि वो उसे ऊपर खींच सके. लेकिन इस दौरान वो दुल्हन पर झल्लाता भी नजर आ रहा है. फिर क्या था दुल्हन अपने दूल्हे की इस हरकत को बर्दाश्त नहीं कर पाई और दूल्हे की भाषा में ही उसे जवाब देने लगी.

Kalesh b/w Angry Bride and Groom on Wedding Day (Sorry for the Music taste) pic.twitter.com/A952JyorvI

— Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) February 14, 2024