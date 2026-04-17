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Bride Groom Video: शादी में दुल्हन ने कर दी दूल्हे की बेइज्जती, फिर जो हुआ सपने में भी नहीं सोच सकते | Watch Video

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी का यह वीडियो जिसने भी देखा एक पल के लिए हैरान रह गया. इस पर नेटिजन्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

Bride Groom Video: शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर लोगों को खूब पसंद आते हैं. इनमें कभी इमोशनल पल देखने को मिलते हैं तो कभी मजेदार घटनाएं हंसी छूटने पर मजबूर कर देती हैं. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर खड़े नजर आते हैं. पहली नजर में यह एक सामान्य शादी का दृश्य लगता है. मगर कुछ ही सेकंड में ऐसा कुछ होता है जिसे देखकर लोग हैरान रह जाते हैं. वीडियो की खास बात दुल्हन का अंदाज है, जो स्टेज पर कुछ अलग ही मूड में दिखाई देती है.

दूल्हे की कर दी बेइज्जती

शादी के इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की रस्में पूरी होने के बाद दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं. दूल्हे के हाथ में रसगुल्ला होता है और वह प्यार से दुल्हन को खिलाने की कोशिश करता है. लेकिन दुल्हन हर बार अपना मुंह पीछे कर लेती है और रसगुल्ला खाने से इनकार कर देती है. दूल्हा कई बार कोशिश करता है, लेकिन हर बार उसे निराशा ही हाथ लगती है. यह देख वहां मौजूद लोग भी चौंक जाते हैं. आखिरकार, दूल्हा थोड़ा नाराज होकर रसगुल्ला नीचे फेंक देता है और फिर दुल्हन को पानी का गिलास देता है. इस बार दुल्हन थोड़ा सा पानी पी लेती है, जिससे माहौल थोड़ा सामान्य हो जाता है.

इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो:

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यूजर्स की मजेदार प्रतिक्रियाएं

दूल्हा-दुल्हन का यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर तेजी से वायरल हो रहा है और लोग इस पर अलग-अलग तरह की प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं. एक यूजर्स ने लिखा है, ‘दुल्हन के नखरे तो शादी के दिन ही शुरू हो गए.’ दूसरे ने लिखा है, ‘यह सिर्फ एक हल्का-फुल्का मजाक था, जिसे ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए.’ शादी का यह वीडियो official_viralclips नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है. इसे हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं जो इसकी वायरलता को दर्शाते हैं.

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