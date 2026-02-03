Hindi Viral

Bride Groom Video Dulhan Dulhan Ka Video Pandit Ji Ka Video Google Trends Pandit Ji Got Angry On Bride Groom Relatives In Mandap Whatever Happened You Cant Imagine

Bride Groom Video: दूल्हा-दुल्हन के रिश्तेदारों पर बुरी तरह भड़क उठे पंडित जी, मंडप में जो हुआ हिल ही जाएंगे | देखिए वीडियो

Bride Groom Video: देखा जा सकता है कि दूल्हा-दुल्हन के रिश्तेदारों पर पंडित जी एकएक भड़क जाते हैं. उन्होंने फिर जो किया यकीन ना करेंगे आप.

Photo: memexsport.in/Instagram

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी का एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. इसमें ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसने सबके होश उड़ा दिए. वीडियो शादी में फेरे से जुड़ा है. इसमें दूल्हा-दुल्हन के रिश्तेदार उन पर फूल फेंक रहे थे. फूल फेंकने का उनका तरीका इतना खराब था कि पंडित जी बुरी तरह से भड़क गए. फिर क्या था उन्होंने उसी समय सबकी क्लास लगा दी. पंडित जी का गुस्सा देखकर शादी में आया हर एक मेहमान चौंक गया. खराब हरकत कर रहे रिश्तेदार भी सोच में पड़ गए. शादी का यह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.

पंडित जी का गुस्सा

इंस्टाग्राम पर वायरल हो रहे वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की सारी रस्में संपन्न हो चुकी हैं. पंडित जी अब दूल्हा-दुल्हन से फेरे लेने के लिए कह रहे हैं. दूल्हा-दुल्हन उठकर फेरे लेना शुरू करते हैं. मंडप में मौजूद उनके नाते-रिश्तेदार अपने-अपने हाथों में फूल ले लेते हैं ताकि दूल्हा-दुल्हन के ऊपर फूलों की बारिश कर सकें. मगर यहां नाते-रिश्तेदारों ने दूल्हा-दुल्हन के ऊपर फूलों के बारिश नहीं की बल्कि उन पर पत्थर चलाने जैसी हरकत करने लगे. वो लगातार ऐसा किए जा रहे थे. उनकी इसी हरकत से पंडित जी नाराज हो गए. फिर क्या था उन्होंने सबकी क्लास लगा दी.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by memexsport.in (@memexsport.in)

वायरल हुआ ये वीडियो

देख सकते हैं कि पंडित जी ने फूलों से भरी थाली को उन लोगों के सामने पटक दिया, जो दूल्हा-दुल्हन पर पत्थर की तरह फूल फेंक रहे थे. उन्होंने इस दौरान सबको डांटना भी शुरू कर दिया. पंडित जी ने ये समझना की कोशिश की हर समय मजाक का ही नहीं होता. शादी के इस वीडियो को memexsport.in नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. लाखों की संख्या में वीडियो पर लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं. इस पर नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन भी आ रहे हैं.

Add India.com as a Preferred Source

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें