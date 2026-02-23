By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
रस्म के नाम पर दुल्हन के साथ हुआ कुछ ऐसा, दूल्हे के सामने ही कांपने लगी बेचारी | VIRAL हुआ ये VIDEO
Dulha Dulhan ka Video: विवाह के इस वीडियो में देखेंगे कि परिवार के सदस्यों ने रस्म के नाम पर दुल्हन को हवा में उठा दिया. इधर अचानक ऐसा होने पर दुल्हन बेचारी बुरी तरह डर गई.
Bride Groom Viral Video: शादी का सीजन आते ही सोशल मीडिया पर मजेदार और भावुक वीडियो की भरमार हो जाती है. हाल ही में एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसने लोगों को पहले चौंकाया और फिर हंसी से लोटपोट कर दिया. बताया जा रहा है कि यह क्लिप एक बंगाली शादी की खास रस्म के दौरान का है, जहां दूल्हा-दुल्हन के साथ हुई एक घटना ने पूरे माहौल को बदल दिया.
शुरुआत में क्या दिखा
शुरुआत से वीडियो में सजा-धजा मंडप नजर आता है. रिश्तेदार और दोस्त स्टेज के आसपास खड़े हैं और माहौल में उत्साह साफ झलक रहा है. दूल्हा-दुल्हन पारंपरिक पोशाक में सजे हुए हैं. फ्रेम में देखेंगे इसी बीच एक रस्म निभाई जाती है, जिसमें परिवार वाले मजाक-मस्ती के बीच दूल्हा और दुल्हन को गोद में उठाकर कुछ देर के लिए ऊपर थाम लेते हैं. आमतौर पर यह पल हंसी-ठिठोली से भरा होता है, लेकिन इस बार नजारा थोड़ा अलग रहा.
रस्म के बीच कांपने लगी दुल्हन
जैसे ही दोनों को ऊपर उठाया गया, शुरुआत में सब सामान्य लगा. मगर कुछ ही पलों में दुल्हन के चेहरे के भाव बदल गए. ऊंचाई पर पहुंचते ही वह घबरा गईं और जोर-जोर से नीचे उतारने की गुहार लगाने लगीं. मानो दुल्हन अपने साथ हुई ऐसी रस्म से कांपने लगी हो. दुल्हन की आवाज और हाव-भाव से साफ लग रहा था कि उन्हें इस रस्म का अंदाजा नहीं था या फिर अचानक ऊंचाई से डर लग गया. कुछ सेकंड के लिए वहां मौजूद लोग भी हैरान रह गए.
फिर दूल्हे ने संभाला
दूल्हा भी पहले थोड़ा असमंजस में दिखा, लेकिन उसने तुरंत दुल्हन का हाथ पकड़कर उन्हें संभालने की कोशिश की. यह पल जितना मजेदार था, उतना ही प्यारा भी लगा. आखिरकार परिवार वालों ने दोनों को सुरक्षित नीचे उतार दिया. जमीन पर आते ही दुल्हन ने राहत की सांस ली और वहां मौजूद मेहमानों के बीच ठहाके गूंज उठे.
कई लोगों ने इस पूरे घटनाक्रम को अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया, जिसके बाद वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। लोग इसे शादी का सबसे यादगार और दिलचस्प पल बता रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर payalchakraboty नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. इसपर नेटिजन्स जमकर कमेंट कर रहे हैं.