Bride Groom Video: दूल्हा-दुल्हन से जुड़े एक से एक वीडियो सोशल मीडिया के जरिए हमें देखने को मिलते हैं. इन वीडियो में हमें इनका अलग-अलग अंदाज देखने को मिलता है. कभी दोनों रोमांटिक हो जाते हैं तो कभी अपने फनी अंदाज से गेस्ट का भी दिल जीत लेते हैं. लेकन अब जो वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है वो इन सबसे जुदा है. इसे देख कोई कभी कल्पना भी नहीं कर सकता है कि ऐसा कुछ भी हो सकता है. वीडियो में दुल्हन अपने दूल्हे को स्टेज पर ही जमकर चांटे लगाते दिख रही है. यह वीडियो हमीरपुर का बताया जा रहा है.

सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक शादी में जयमाला सेरेमनी के लिए मंच सज चुका है. दूल्हा-दुल्हन सहित सारे मेहमान भी हॉल में आ चुके हैं. जैसे ही दूल्हा अपनी होने वाले दुल्हन को जयमाला पहनाने के लिए आगे बढ़ता है दुल्हन आगबबूला हो जाती है और दूल्हे को भरी महफिल में तेज-तेज चांटे लगाने लगती है. दुल्हन की इस हरकत पर दूल्हा सहित सारे मेहमान दंग रह जाते हैं. एक पल के लिए सभी ये सोचते हैं कि एकाएक आखिर ये हुआ क्या.

यहां देखें वीडियो:

In UP's Hamirpur, a video of a bride slapping the groom on stage during "jaimal" ceremony on Sunday has surfaced. Details on what triggered this outburst are still sketchy but a relative from groom's side claims bride "didn't like" the groom. pic.twitter.com/LjbSKmy0OD

