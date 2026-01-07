By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Bride Groom Video: मेकअप छोड़कर मैगी खाने लगी दुल्हन, फिर दूल्हे पर जो कहा सुनकर हंसी छूट जाएगी | देखें वीडियो
Bride Groom Video: इसमें देख सकते हैं कि कैसे दुल्हन मेकअप छोड़कर मैगी खाने लगती है. फिर जो किया यकीन नहीं कर पाएंगे.
Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो अक्सर वायरल होते रहते हैं, लेकिन कुछ वीडियो ऐसे होते हैं जो लोगों के चेहरे पर मुस्कान ले आते हैं. ऐसा ही एक मजेदार वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर खूब देखा जा रहा है. यह वीडियो दुल्हन से जुड़ा है, जो अपनी शादी के दिन कुछ ऐसा करती नजर आती है कि देखने वाले हंसते-हंसते लोटपोट हो जाते हैं. वीडियो में दिखता है कि दुल्हन मेकअप करवाते समय अचानक मैगी खाने लगती है. आमतौर पर शादी के समय दुल्हन काफी व्यस्त और गंभीर नजर आती है, लेकिन इस दुल्हन का अंदाज बिल्कुल अलग है. उसका यह बेफिक्र व्यवहार लोगों को काफी पसंद आ रहा है.
दुल्हन का बेफिक्र अंदाज
कुछ सेकंड के इस वीडियो में बैकग्राउंड से एक लड़की की आवाज आती है, जो दुल्हन से कहती है कि बारात आने वाली है और वह अभी भी मैगी खा रही है. इस पर दुल्हन जो जवाब देती है, वही वीडियो की सबसे मजेदार बात बन जाती है. दुल्हन मुस्कुराते हुए कहती है कि ‘दूल्हा वेट करेगा.’ यह सुनते ही वहां मौजूद लोग जोर-जोर से हंसने लगते हैं. जब उससे पूछा जाता है कि उसे तैयार होने में कितना समय लगेगा, तो वह कहती है कि आधा या एक घंटा लगेगा. फिर मजाकिया अंदाज में बोलती है कि दो घंटे भी लग सकते हैं. बार-बार जल्दी करने की बात कहे जाने पर वह हाथ के इशारे से फिर दो घंटे का संकेत देती है. दुल्हन का यह निश्चिंत और मस्ती भरा अंदाज हर किसी का दिल जीत रहा है.
इंस्टाग्राम पर यहां देखिए वीडियो को:
View this post on Instagram
छा गया ये मजेदार वीडियो
यह मजेदार वीडियो इंस्टाग्राम पर theshaadiswag नाम के एकाउंट से शेयर किया गया है. देखते ही देखते इसे हजारों बार देखा जा चुका है और लोग जमकर इस पर कमेंट कर रहे हैं. कोई दुल्हन की सादगी की तारीफ कर रहा है, तो कोई उसके आत्मविश्वास को सलाम कर रहा है. कई यूजर्स का कहना है कि शादी जैसे तनाव भरे मौके पर भी अगर कोई इस तरह खुश और रिलैक्स रह सके, तो यही सबसे बड़ी बात है. कुछ लोग इसे ‘कूल दुल्हन’ कह रहे हैं.