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Bride Groom Video: दूल्हे को देखने के लिए उतावली हो गई दुल्हन, ड्राइवर को उतारा और खुद ही दौड़ा दी कार | Watch Video

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी से जुड़ा यह वीडियो जिसने भी देखा दंग रह गया. इस पर नेटिजन्स खूब रिएक्ट कर रहे हैं.

Published date india.com Published: April 16, 2026 9:59 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bride Groom Video

Bride Groom Video: दुल्हन से जुड़ा एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस में उसका अनोखा और मजेदार अंदाज देखने को मिल रहा है. इसे देखकर लोग हंसने पर मजबूर हो रहे हैं. वीडियो में दुल्हन शादी के जोड़े में नजर आती है और उसकी एक्साइटमेंट साफ दिखाई देती है. ऐसा लगता है जैसे उसे शादी के मंडप तक पहुंचने की बहुत जल्दी है. यही वजह है कि वह कुछ ऐसा कर बैठती है, जो आमतौर पर दुल्हनें नहीं करतीं. फ्रेम के अंत में दिखा नजारा वाकई देखने लायक है. इस पर नेटिजन्स के एक से एक रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं.

एक्साइटेड हो गई दुल्हन

शादी से जुड़े इस वीडियो देखा जा सकता है कि दुल्हन को वेन्यू तक पहुंचने की इतनी जल्दी होती है कि वह ड्राइवर को गाड़ी से उतार देती है, और खुद ही कार चलाने लगती है. वह पूरे आत्मविश्वास के साथ स्टीयरिंग संभालती है और तेजी से गाड़ी आगे बढ़ाती है. इस दौरान उसके चेहरे पर खुशी और उत्साह साफ झलकता है. वीडियो को और भी खास बनाता है बैकग्राउंड में बज रहा फिल्म विवाह का लोकप्रिय गाना ‘हमारी शादी में’, जो इस पूरे पल को और मजेदार बना देता है. दुल्हन का यह अंदाज लोगों को काफी पसंद आ रहा है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

यूजर्स की जबरदस्त प्रतिक्रिया

इस वीडियो को witty_wedding नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है, जहां इसे लाखों लोग देख चुके हैं और जमकर प्रतिक्रिया दे रहे हैं. यूजर्स इस वीडियो पर मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं. कोई कह रहा है, ‘दुल्हन ने खुद ही अपनी एंट्री को खास बना दिया.’ तो कोई इसे ‘सबसे कूल ब्राइड’ बता रहा है. कई लोग दुल्हन की तारीफ करते हुए उसे खूबसूरत और आत्मविश्वासी बता रहे हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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