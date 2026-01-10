By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Bride Groom Video: छोटी सी बात पर दुल्हन को पीटने लगा दूल्हा, देखकर मेहमान तक कांप उठे | देखें वीडियो
Bride Groom Video: देख सकते हैं कि दूल्हा किस तरह छोटी सी बात पर तमतमा जाता है और फिर दुल्हन को पीटने लगता है. शादी का यह वीडियो खूब वायरल हो रहा है.
Bride Groom Video: शादी-विवाह के वीडियो तो आपने सोशल मीडिया पर खूब देखे होंगे. इनमें दिखने वाले अलग-अलग नजारे कभी हंसाते हैं तो कभी चौंकाते हैं. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसे देखकर हर किसी के रोंगटे खड़े हो गए. क्योंकि इसमें कुछ ही सेंकेंड में खुशियों से भरा माहौल डर में बदल गया. बताया जा रहा है कि यह वायरल वीडियो उज्बेकिस्तान की एक शादी से जुड़ा है. इसमें पारंपरिक शादी के दौरान दूल्हा और दुल्हन एक रस्म के तहत एक खेल खेल रहे होते हैं. इसी दौरान फ्रेम में होश उड़ाने वाला नजारा कैद हो गया.
दूल्हे ने दुल्हन को पीटा
वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि खेल के दौरान दुल्हन जीत जाती है. आमतौर पर ऐसे मौके पर लोग तालियां बजाते हैं, हंसते हैं और इसे हल्के अंदाज में लेते हैं. लेकिन यहां सब कुछ उल्टा हो जाता है. दूल्हा अचानक गुस्से में आ जाता है और सबके सामने दुल्हन को जोरदार चांटा जड़ देता है. यह देखकर वहां मौजूद लोग हैरान और असहज हो जाते हैं. किसी को समझ नहीं आता कि खुशी के इस मौके पर ऐसा व्यवहार कैसे हो सकता है. ऐसा लगता है कि दूल्हा अपनी हार से शर्मिंदा और अपमानित महसूस करता है. इस एक पल ने पूरे जश्न को डर और खामोशी में बदल दिया.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो यहां:
View this post on Instagram
लोगों ने उठाए सवाल
विवाह के इस वीडियो के वायरल होने के बाद लोग जमकर प्रतिक्रियाएं पोस्ट कर रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘शादी जैसे पवित्र और खुशी के मौके पर हिंसा होना बेहद दुखद है.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘रिश्तों की शुरुआत डर या मार से नहीं, बल्कि भरोसे और प्यार से होनी चाहिए.’ इसी तरह के रिएक्शन लगातार कॉमेंट बॉक्स में पोस्ट हो रहे हैं. शादी के इस वीडियो को historyoverlooked नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. चंद सेकेंड का वीडियो लाखों बार देखा जा चुका है.