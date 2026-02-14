By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Bride Groom Video: दुल्हन को देखते ही बेकाबू हो गया दूल्हा, स्टेज पर करने लगा ऐसी हरकत | देखें वीडियो
Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा यह वीडियो गोली की स्पीड से वायरल हो रहा है. इसे देखकर नेटिजन्स भी हैरान हैं.
Bride Groom Video: शादी का एक वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब धमाल मचा रहा है. इसमें दूल्हा-दुल्हन से जुड़े कुछ मजेदार सीन दिखाई दे रहे हैं. दुल्हन को देखने के बाद दूल्हे की एक्साइटमेंट देखते ही बन रही है. उसने फिर स्टेज पर ऐसा डांस शुरू किया कि हर कोई दंग रह गया. डांस न आने के बाद भी दूल्हा स्टेज पर अतरंगी डांस स्टेप्स करना शुरू कर देता है. इस दौरान उसका कॉन्फिडेंस देखते ही बन रहा है. दुल्हन खुद भी भौंचक्की रह जाती है. इस पर नेटिजन्स के एक से एक रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं.
दूल्हे ने खोया आपा
ध्यान खींच रहे वीडियो में देख सकते हैं कि शादी के लिए भव्य अरेंजमेंट किया गया है. स्टेज को फूलों से सजाया गया है. ऐसा लग रहा है कि जैसे ये शादी का स्टेज ना होकर मॉडलिंग का स्टेज हो. स्टेज के अगल-बगल मेहमान दिखाई दे रहे हैं. दूल्हा बेसब्री से अपनी दुल्हन को इंतजार कर रहा है. इसी दौरान दुल्हन की ग्रैंड एंट्री होती और दूल्हे की आंखें खुली रह जाती हैं. वो चाहकर भी खुद पर कंट्रोल नहीं रख पाता है और डांस के लिए स्टेज पर आ जाता है. डांस में नौसिखिया होने के बावजूद दूल्हा मनमाने डांस स्टेप्स करते हुए दुल्हन के पास पहुंच जाता है.
यहां देखिए वीडियो:
View this post on Instagram
दुल्हन भी हुई हैरान
शुरुआत में दूल्हे का डांस मजेदार लगता है. मगर कुछ ही सेकेंड में दूल्हा के डांस स्टेप्स और एक्सप्रेशन ऐसे हो जाते हैं कि मेहमान भी कन्फ्यूज हो जाते हैं. उसे देखकर दुल्हन भी हंसी नहीं रोक पाती है. उसके चेहरे पर हैरानी भी साफ नजर आती है. इस वीडियो पर नेटिजन्स जमकर रिएक्शन दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा है, ‘मौत आ जाए मगर इस दूल्हे जैसा कॉन्फिडेंस ना आए.’ इसी तरह के अलग-अलग रिएक्शन इस पर पोस्ट हो रहे हैं. शादी से जुड़े इस वीडियो को news_book_times नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे लाखों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.