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Bride Groom Video: खाने की टेबल पर दुल्हन से बोला दूल्हा- उधर देखो जरा, फिर कर दी ऐसी हरकत हंसी ना रुकेगी | देखिए
Bride Groom Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरह दूल्हा अपनी दुल्हन के साथ तगड़ी मस्ती कर देता है. फिर जो हुआ देखते ही रह जाएंगे.
Bride Groom Video: शादी-ब्याह से जुड़े वीडियो सोशल मीडिया पर हमेशा लोगों को पसंद आते हैं. खासकर दूल्हा-दुल्हन के बीच के हल्के-फुल्के और मजेदार पल तेजी से वायरल हो जाते हैं. ऐसा ही एक वीडियो इन दिनों इंटरनेट पर छाया हुआ है, जिसमें दूल्हा-दुल्हन शादी की रस्में पूरी होने के बाद आराम से खाने की टेबल पर बैठे नजर आते हैं. दोनों आपस में बातें कर रहे होते हैं और माहौल काफी हल्का और खुशमिजाज दिखाई देता है. तभी ऐसा कुछ हो जाता है कि जिसकी दुल्हन ने बिल्कुल भी उम्मीद ना की होगी.
दूल्हे ने की दुल्हन संग मस्ती
शादी के इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि दूल्हा दुल्हन से कहता है कि वह जरा दूसरी तरफ देखें. जैसे ही दुल्हन उसका कहा मानकर दूसरी ओर देखती है, दूल्हा तुरंत प्लेट से नान उठाकर खाने लगता है. यह छोटी-सी शरारत देखने में बेहद मजेदार लगती है. लेकिन असली मजा तब आता है जब दुल्हन को इस बात का एहसास होता है. वह तुरंत दूल्हे से नान वापस ले लेती है और साथ ही इडली भी उठा लेती है. यह देखकर दूल्हा चुपचाप बैठा रह जाता है और कुछ नहीं कर पाता. दोनों का यह अंदाज खूब पसंद किया जा रहा है.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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नेटिजन्स भी हंस पड़े
विवाह यह छोटा सा वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है. इसे अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. इंस्टाग्राम पर भी इसे thebridesofindia पेज द्वारा पोस्ट किया गया, जहां लोगों ने इसे काफी पसंद किया और मजेदार कमेंट्स किए. यूजर्स को दूल्हा-दुल्हन की यह प्यारी नोकझोंक बहुत अच्छी लग रही है और वे इसे बार-बार देख रहे हैं. वीडियो को हजारों की संख्या में लाइक्स और व्यूज भी मिल चुके हैं.