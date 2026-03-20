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Bride Groom Video: दुल्हन को गोद में उठाने की गलती कर बैठा दूल्हा, मेहमानों के सामने हो गई गजब बेइज्जती | देखें वीडियो

Bride Groom Video: वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि दूल्हा अपनी दुल्हन को गोद में उठाने की कोशिश करने लगा. तभी बेचारे की गजब फजीहत हो गई.

Published date india.com Published: March 20, 2026 9:03 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bride Groom Video

Bride Groom Video: दूल्हा-दुल्हन से जुड़े वीडियो यूं तो आपने सैकड़ों देखे होंगे. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है वैसा नहीं देखा होगा. इसमें ऐसा नजारा दिखाई दिया जिसे देखकर कोई रोता हुआ बंदा भी हंस देगा. दूल्हा-दुल्हन शादी के बाद की रस्म निभाते नजर आते हैं. आप देखेंगे कि शादी की एक रस्म के दौरान दूल्हे को अपनी दुल्हन को गोद में उठाने के लिए कहा जाता है. आस-पास खड़े लोग इस पल को एन्जॉय कर रहे होते हैं और माहौल पूरी तरह खुशी से भरा होता है. लेकिन तभी ऐसा कुछ होता है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं.

दुल्हन को उठाकर फंसा दूल्हा

वायरल वीडियो में दूल्हा पूरे आत्मविश्वास के साथ दुल्हन को उठाने की कोशिश करता है. शुरुआत में उसे थोड़ा मुश्किल जरूर होती है, लेकिन वह हार नहीं मानता और आखिरकार दुल्हन को गोद में उठा लेता है. हालांकि, जैसे ही वह उसे उठाकर खड़ा होता है, उसका संतुलन बिगड़ जाता है. कुछ ही सेकंड में दोनों का बैलेंस पूरी तरह खराब हो जाता है और वे सीधे जमीन पर गिर पड़ते हैं. यह सब इतनी जल्दी होता है कि वहां मौजूद लोग पहले चौंक जाते हैं, फिर जोर-जोर से हंसने लगते हैं. दूल्हा-दुल्हन भी इस पल को हल्के-फुल्के अंदाज में लेते नजर आते हैं.

यहां देखिए इंस्टाग्राम पर वीडियो को:

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हंस पड़े सारे मेहमान

इस मजेदार घटना का वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर खूब शेयर किया जा रहा है. लोग इसे देखकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे और तरह-तरह के मजेदार कमेंट कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि शादी के ऐसे पल ही जिंदगी भर याद रहते हैं. यह वीडियो bhutni_ke_memes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे हजारों लोग देख चुके हैं और जमकर लाइक्स भी इस पर आ रहे हैं.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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