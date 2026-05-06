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Bride Groom Video: जयमाला के स्टेज पर ही गुस्सा हो गई दुल्हन, नाराजगी देखकर ही सूख गया दूल्हा | देखें वीडियो
Bride Groom Video: देख सकते हैं कि दुल्हन किसी बात पर अचानक नाराज हो जाती है. उसने दूल्हे को ऐसा लुक दिया बेचारा घबरा गया
Bride Groom Video: शादी-ब्याह में एक से एक नजारे देखने को मिलते हैं. इन्हीं को कोई कैमरे में कैद कर सोशल मीडिया पर वायरल कर देता है. कभी दूल्हा-दुल्हन धमाकेदार एंट्री से सबका दिल जीत लेते हैं तो कभी नाराजगी दिखाकर ध्यान खींच लेते हैं. शादी से ही जुड़ा एक वीडियो फिलहाल वायरल हो रहा है. इसमें दुल्हन एकाएक स्टेज पर ही गुस्सा होती दिख रही है. उसका गुस्से वाला चेहरा देखकर एक पल के लिए दूल्हा तक सकपका जाता है. शादी का यह वीडियो जिसने भी देखा दंग रह गया.
अचानक गुस्सा हुई दुल्हन
वायरल हो रहे इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर नजर आ रहे हैं. मालूम होता कुछ देर पहले ही जयमाला की रस्म संपन्न हुई है. शादी में खूब मेहमान भी दिख रहे हैं. दूल्हा-दुल्हन हाथ उठाकर मेहमानों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं. इसी दौरान दूल्हे की किसी बात पर दुल्हन नाराज हो जाती है. उसने इशारों में ही अपनी नाराजगी दिखी दी. उसका गुस्सा देखकर दूल्हा भी एक पल के लिए सूख गया. इसी सीन की वजह से यह वीडियो वायरल हो रहा है.
इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:
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नेटिजन्स के रिएक्शन
दूल्हा-दुल्हन से जुड़ा यह वीडियो bridal_lehenga_designn नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है. इसे देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘अरे विधायक जी ये चुनावी सभा नहीं है. जज मैडम को तो गुस्सा आना ही था.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, शादी में थोड़ा बहुत नोकझोंक हो ही जाती है. इसी तरह के अलग-अलग रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. इसे हजारों की संख्या में लोग लाइक्स और शेयर कर चुके हैं.