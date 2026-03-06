Hindi Viral

Bride Groom Video: विवाह के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन, फिर दूल्हे ने किया ऐसा इशारा, बुरी तरह शरमा गई | देखें वीडियो

Bride Groom Video: यह वीडियो विवाह के बाद का मालूम पड़ता है. इसमें दूल्हा अपने पत्नी के साथ कुछ ऐसा मजाक करता है कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है.

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी-ब्याह से लेकर डांस और स्टंट के वीडियो खूब देखने को मिलते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार नजारे विवाह के वीडियो में ही देखने को मिलते हैं. फिलहाल दूल्हा और दुल्हन से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो निकाह के बाद का है, जब दुल्हन अपने ससुराल पहुंचती है और वहां दूल्हा उसके साथ मजेदार अंदाज में बातचीत करता है. इस वीडियो को देखकर लोग अपनी मुस्कुराहट को छिपा नहीं पा रहे हैं.

दूल्हे ने किया इशारा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा अपनी नई-नवेली दुल्हन का फूल देकर स्वागत करता है. दुल्हन उसके सामने खड़ी होती है और माहौल काफी खुशनुमा दिखाई देता है. इसी दौरान दूल्हा इशारों-इशारों में दुल्हन से कुछ मजाक करता है. दूल्हे की इस हरकत को देखकर दुल्हन अचानक शरमा जाती है और अपनी हंसी रोक नहीं पाती. उसके चेहरे पर खुशी और शर्म दोनों साफ दिखाई देते हैं. दूल्हा फिल्मी अंदाज में प्रपोज करने के स्टाइल में घुटनों के बल बैठ जाता है और दुल्हन को फूल देने की कोशिश करता है.

वायरल हुआ शादी का ये वीडियो

आगे देख सकते हैं कि दुल्हन भी मुस्कुराते हुए आखिरकार उससे फूल ले लेती है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी खूब देखा जा रहा है. इसे official_niranjanm87 नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने अपने एकाउंट से शेयर किया है. पोस्ट किए जाने के बाद से ही यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे देख लिया. वहीं सैकड़ों यूजर्स ने इसे लाइक किया और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दी.

