  • Hindi
  • Viral
  • Bride Groom Video Dulhe Se Sharmayi Dulhan Shadi Ka Video Google Trends Groom Did Funny Thing With Bride Just After Marriage See What Happened Next

Bride Groom Video: विवाह के बाद ससुराल पहुंची दुल्हन, फिर दूल्हे ने किया ऐसा इशारा, बुरी तरह शरमा गई | देखें वीडियो

Bride Groom Video: यह वीडियो विवाह के बाद का मालूम पड़ता है. इसमें दूल्हा अपने पत्नी के साथ कुछ ऐसा मजाक करता है कि हंसी रोकना मुश्किल हो जाता है.

Published date india.com Published: March 6, 2026 9:50 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bride Groom Video

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी-ब्याह से लेकर डांस और स्टंट के वीडियो खूब देखने को मिलते हैं. लेकिन सबसे ज्यादा मजेदार नजारे विवाह के वीडियो में ही देखने को मिलते हैं. फिलहाल दूल्हा और दुल्हन से जुड़ा एक ऐसा ही वीडियो इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे लोग बार-बार देखना पसंद कर रहे हैं. बताया जा रहा है कि यह वीडियो निकाह के बाद का है, जब दुल्हन अपने ससुराल पहुंचती है और वहां दूल्हा उसके साथ मजेदार अंदाज में बातचीत करता है. इस वीडियो को देखकर लोग अपनी मुस्कुराहट को छिपा नहीं पा रहे हैं.

दूल्हे ने किया इशारा

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि दूल्हा अपनी नई-नवेली दुल्हन का फूल देकर स्वागत करता है. दुल्हन उसके सामने खड़ी होती है और माहौल काफी खुशनुमा दिखाई देता है. इसी दौरान दूल्हा इशारों-इशारों में दुल्हन से कुछ मजाक करता है. दूल्हे की इस हरकत को देखकर दुल्हन अचानक शरमा जाती है और अपनी हंसी रोक नहीं पाती. उसके चेहरे पर खुशी और शर्म दोनों साफ दिखाई देते हैं. दूल्हा फिल्मी अंदाज में प्रपोज करने के स्टाइल में घुटनों के बल बैठ जाता है और दुल्हन को फूल देने की कोशिश करता है.

इंस्टाग्राम पर देखिए वायरल वीडियो:

वायरल हुआ शादी का ये वीडियो

आगे देख सकते हैं कि दुल्हन भी मुस्कुराते हुए आखिरकार उससे फूल ले लेती है. यह वीडियो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर भी खूब देखा जा रहा है. इसे official_niranjanm87 नाम के इंस्टाग्राम यूजर ने अपने एकाउंट से शेयर किया है. पोस्ट किए जाने के बाद से ही यह वीडियो तेजी से वायरल हो गया और हजारों लोगों ने इसे देख लिया. वहीं सैकड़ों यूजर्स ने इसे लाइक किया और कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया भी दी.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.