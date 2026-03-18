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Bride Groom Video: खुद की शादी में पैसे लूटने लगा दूल्हा, दुल्हन तो देखते ही हिल गई | देखें वीडियो

Bride Groom Video: इस वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि दूल्हा एकाएक अपनी हरकत से सभी को चौंका देता है. इस पर जमकर रिएक्शन आ रहे हैं.

Published date india.com Published: March 18, 2026 10:08 AM IST
email india.com By Nandan Singh email india.com twitter india.com
Bride Groom Video

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी-ब्याह के एक से एक वीडियो रोजाना शेयर किए जाते हैं. इनमें कभी दूल्हा-दुल्हन तो तभी बाराती अपने अंदाज से धूम मचाते नजर आते हैं. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है उसमें दूल्हे की ऐसी हरकत दिखी कि हर कोई चौंक गया. देख सकते हैं कि स्टेज पर दूल्हा खुद की शादी में ही पैसे लूटना शुरू कर देता है. उसे देखकर दुल्हन सहित सारे मेहमान दंग रह जाते हैं. सोशल मीडिया पर भी वायरल वीडियो को देखकर हर कोई दंग रह गया. इस पर एक से एक मजेदार रिएक्शन पोस्ट हो रहे हैं.

पैसे लूटने लगा दूल्हा

विवाह के इस वीडियो को देख मालूम चलता है कि जयमाला का कार्यक्रम हो रहा है. दूल्हा-दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं और मेहमानों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं. इसी बीच एक महिला आता ही और स्टेज पर पैसे उड़ाना शुरू कर देती है. जैसा कि शादियों में होता है. इसी दौरान हैरान कर देने वाला सीन दिखाई दिया. पैसा देखते ही दूल्हा खुद पर कंट्रोल खो बैठा और किसी बच्चे की तरह पैसे लूटने लगा. उसे ऐसा करता देख दुल्हन पहले तो चौंकी, फिर हंसी ना रोक सकी. पैसे उड़ाने वाली महिला भी दूल्हे की हरकत पर यकीन ना कर सकी.

यहां देखिए वायरल वीडियो:

देखकर मेहमान तक चौंक गए

शादी से जुड़ा यह वीडियो सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म पर वायरल होने लगा है. इसे देखकर एक यूजर ने लिखा है, ‘कैसा दूल्हा है भाई कुछ तो शर्म करो.’ दूसरे यूजर ने लिखा है, ‘कई दूल्हे देखे मगर ऐसा कभी नहीं देखा.’ इसी तरह के रिएक्शन वीडियो पर लगातार पोस्ट हो रहे हैं. हालांकि स्पष्ट कर दें कि वीडियो किसी प्रैंक का हिस्सा भी हो सकता है. इसे dialive24.7 नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर भी शेयर किया गया है.

About the Author

Nandan Singh

Nandan Singh

नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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