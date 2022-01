Bride Groom Video: शादी में इन दिनों दूल्हा-दुल्हन के डांस परफॉर्मेंस ना हों तो वो अधूरी सी लगती है. सोशल मीडिया पर आए दिन दूल्हा-दुल्हन के डांस वीडियो वायरल हो रहे हैं और लोग उन्हें खूब पसंद भी कर रहे हैं. अब फिर से एक वीडियो सामने आया है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन ‘ढिश्कियाऊं’ सॉन्ग पर जबरदस्त डांस करते नजर आ रहे हैं. इस डांस वीडियो को देखने के बाद आप भी निश्चित तौर पर इंप्रेस हो जाएंगे. वीडियो को देख लोग दूल्हा दुल्हन को ‘बिजली कपल’ का नाम भी दे रहे हैंAlso Read - Viral Video: बुल फेस्टिवल के दौरान सांड ने बाइक पर बैठी महिला को मार दी टक्कर, फिर जो हुआ यकीन नहीं होगा- देखें वीडियो

दूल्हा-दुल्हन का शानदार डांस

वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी से जुड़े किसी फंक्शन में दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर होते हैं. फिर जैसे ही 'ढिश्कियाऊं' सॉन्ग बजता है दोनों शानदार डांस स्टेप्स करने लगते हैं. इस दौरान दोनों की एनर्जी और एक्सप्रेशन देखने लायक हैं. दुल्हन जहां लहंगे में बेहद सुंदर नजर आ रही है तो कुर्ता पजामा पहने दूल्हा भी डैशिंग लग रहा है. दोनों ने जिस तरह से इस गाने पर डांस किया उसे देख यही लगता है कि उन्होंने काफी पहले से इसकी तैयारी कर रखी है.

यहां देखें वीडियो:

View this post on Instagram A post shared by (@theweddingministry)

दूल्हा-दुल्हन के डांस पर लोग हुए इंप्रेस

सोशल मीडिय पर वायरल हो रहे इस वीडियो को देखने के बाद लोग काफी इंप्रेस हैं और अपनी-अपनी प्रतिकियाएं दे रहे हैं. वीडियो को शेयर कर लिखा गया है, “जब कोई कपल सुपर एनर्जेटिक होते हैं. सभी दूल्हा-दुल्हन के पास इस तरह की एनर्जी नहीं होती. इस बिजली कपल को टैग करें.” इस वीडियो को देखने के बाद एक यूजर लिखते हैं, ‘अमेजिंग’