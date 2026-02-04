Hindi Viral

Bride Groom Video Shadi Ka Video Google Trends Today Omg Thing Happened With Cameraman During Bride Groom Photoshoot This Dulha Dulhan Ka Video Went Viral

Bride Groom Video: दुल्हन की खूबसूरत फोटो खींच रहा था कैमरामैन, मगर तभी ऐसा गिरा लोग उसकी ही फोटो खींचने लगे

Bride Groom Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह दूल्हा-दुल्हन की फोटो खींच रहा कैमरामैन पूल में गिर जाता है. फिर जो सीन बना शायद ही आपने देखा होगा.

Photo: tv1indialive/Instagram

Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. इसमें ऐसा नजारा दिखा कि हर कोई हैरान रह गया. वीडियो एक भव्य शादी समारोह का है, जहां हर तरफ सजावट, रोशनी और खुशियों का माहौल नजर आ रहा है. इसी बीच एक कैमरामैन दूल्हा-दुल्हन की खूबसूरत तस्वीरें लेने में पूरी तरह से डूबा हुआ दिखाई देता है. स्टेज के पास एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, लेकिन तस्वीरें लेने के जुनून में वह यह तक भूल गया कि वह कहां खड़ा है. अचानक उसका पैर फिसलता है और वह सीधे पूल में गिर जाता है. इस पल को देखकर वहां मौजूद लोग चौंक जाते हैं.

पूल में गिरा कैमरामैन

वायरल हो रहे इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि पूल में गिरने के बाद भी कैमरामैन ने अपना कैमरा नहीं छोड़ा. वह पानी में भीग जाने के बावजूद लगातार तस्वीरें लेता रहा. उसका कैमरा ऊपर की ओर था ताकि दूल्हा-दुल्हन की एक भी खास झलक मिस न हो जाए. लोग उसकी इस मेहनत और प्रोफेशनल डेडिकेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि ऐसा समर्पण हर काम में होना चाहिए. कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ इसे अपने काम के प्रति सच्ची लगन का उदाहरण मान रहे हैं.

इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:

दुल्हन का भव्य प्रवेश

वायरल वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि दुल्हन अपने परिवार के साथ स्टेज की ओर बढ़ रही थी. वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और माहौल भावनाओं से भरा हुआ था. दूल्हा पहले से ही स्टेज पर मौजूद था. जैसे ही उसकी नजर दुल्हन पर पड़ी, वह स्टेज से नीचे उतर आया. उसने दुल्हन का हाथ थामा और पूरे सम्मान के साथ उसे स्टेज तक लेकर गया. यह पल वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बेहद खास और भावुक था, इस दौरान कैमरामैन, जो अब भी पूल में था, इस यादगार पल को कैमरे में कैद करता रहा. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. इसे tv1indialive नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.

