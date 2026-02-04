By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Bride Groom Video: दुल्हन की खूबसूरत फोटो खींच रहा था कैमरामैन, मगर तभी ऐसा गिरा लोग उसकी ही फोटो खींचने लगे
Bride Groom Video: इसमें देख सकते हैं कि किस तरह दूल्हा-दुल्हन की फोटो खींच रहा कैमरामैन पूल में गिर जाता है. फिर जो सीन बना शायद ही आपने देखा होगा.
Bride Groom Video: सोशल मीडिया पर शादी से जुड़ा एक वीडियो सामने आया है. इसमें ऐसा नजारा दिखा कि हर कोई हैरान रह गया. वीडियो एक भव्य शादी समारोह का है, जहां हर तरफ सजावट, रोशनी और खुशियों का माहौल नजर आ रहा है. इसी बीच एक कैमरामैन दूल्हा-दुल्हन की खूबसूरत तस्वीरें लेने में पूरी तरह से डूबा हुआ दिखाई देता है. स्टेज के पास एक स्विमिंग पूल बना हुआ था, लेकिन तस्वीरें लेने के जुनून में वह यह तक भूल गया कि वह कहां खड़ा है. अचानक उसका पैर फिसलता है और वह सीधे पूल में गिर जाता है. इस पल को देखकर वहां मौजूद लोग चौंक जाते हैं.
पूल में गिरा कैमरामैन
वायरल हो रहे इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि पूल में गिरने के बाद भी कैमरामैन ने अपना कैमरा नहीं छोड़ा. वह पानी में भीग जाने के बावजूद लगातार तस्वीरें लेता रहा. उसका कैमरा ऊपर की ओर था ताकि दूल्हा-दुल्हन की एक भी खास झलक मिस न हो जाए. लोग उसकी इस मेहनत और प्रोफेशनल डेडिकेशन की जमकर तारीफ कर रहे हैं. लोग कह रहे हैं कि ऐसा समर्पण हर काम में होना चाहिए. कुछ लोग इसे मजेदार बता रहे हैं, तो कुछ इसे अपने काम के प्रति सच्ची लगन का उदाहरण मान रहे हैं.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो को:
View this post on Instagram
दुल्हन का भव्य प्रवेश
वायरल वीडियो में आगे देखा जा सकता है कि दुल्हन अपने परिवार के साथ स्टेज की ओर बढ़ रही थी. वह बेहद खूबसूरत लग रही थी और माहौल भावनाओं से भरा हुआ था. दूल्हा पहले से ही स्टेज पर मौजूद था. जैसे ही उसकी नजर दुल्हन पर पड़ी, वह स्टेज से नीचे उतर आया. उसने दुल्हन का हाथ थामा और पूरे सम्मान के साथ उसे स्टेज तक लेकर गया. यह पल वहां मौजूद सभी लोगों के लिए बेहद खास और भावुक था, इस दौरान कैमरामैन, जो अब भी पूल में था, इस यादगार पल को कैमरे में कैद करता रहा. यही वजह है कि यह वीडियो लोगों के दिलों को छू रहा है. इसे tv1indialive नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट से शेयर किया गया है.