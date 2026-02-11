  • Hindi
VIDEO: शादी के बाद क्यों नहीं होती पुरुष की इज्जत, पंडितजी की बात सुनकर दूल्हा तक हिल गया

Dulha Dulhan Ka Video: वायरल वीडियो में पंडितजी दूल्हा-दुल्हन के सामने बताते हैं कि आखिर विवाह के बाद पुरुष की इज्जत किन कारणों से कम हो जाती है.

विवाह का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. (Photo/Instagram)

Shadi Ka Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें मंडप में बैठे पंडितजी ने ऐसी बात कह दी कि दूल्हा भी मुस्कुरा उठा और मेहमान ठहाके लगाने लगे. आमतौर पर शादी के दौरान पंडित मंत्र पढ़ते हैं और रस्में पूरी कराते हैं, लेकिन इस बार उन्होंने फेरों के बाद ऐसा मजेदार तर्क दे दिया जिसने माहौल को हल्का कर दिया.

क्या बोले पंडितजी

वीडियो में दिख रहा है कि रस्में पूरी होने के बाद पंडितजी अचानक सवाल पूछते हैं कि आखिर शादी के बाद घर में पति की इज्जत कम क्यों हो जाती है? यह सुनते ही वहां बैठे लोग एक-दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं. दूल्हा भी थोड़ा चौंक जाता है. इसके बाद पंडितजी मुस्कुराते हुए अपनी बात समझाना शुरू करते हैं. वे कहते हैं कि शादी के बाद लड़की को नया घर मिल जाता है. उसे सास-ससुर मिलते हैं, ननद मिलती है, देवर या जेठ मिलते हैं. यानी रिश्तों की कोई कमी नहीं रहती.

आखिर में कही असली बात

फिर वे असली बात जोड़ते हैं. पंडितजी कहते हैं कि पति तो बिना किसी खास मेहनत के मिल जाता है. जैसे कोई चीज बिना कीमत चुकाए मिल जाए. और अक्सर लोग मुफ्त में मिली चीज की कद्र कम करते हैं. उनकी यह बात सुनते ही मंडप में बैठे लोग हंसने लगते हैं. दूल्हा भी सिर झुकाकर मुस्कुराता नजर आता है.

दूल्हे को दिया गंभीर संदेश

हालांकि पंडितजी यहीं नहीं रुकते. वे आगे कहते हैं कि सम्मान किसी को यूं ही नहीं मिलता. अगर पति चाहता है कि घर में उसकी इज्जत हो तो उसे अपने व्यवहार से उसे कमाना होगा. प्यार, जिम्मेदारी और समझदारी से ही रिश्ते मजबूत होते हैं. उनकी यह बात मजाक के अंदाज में कही गई थी, लेकिन संदेश काफी गंभीर था.

क्या बोले नेटिजन्स

सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को खूब शेयर कर रहे हैं. कई यूजर्स इसे शादी का सबसे मनोरंजक पल बता रहे हैं, तो कुछ लोग इसे रिश्तों पर सटीक टिप्पणी मान रहे हैं. यह वीडियो केवल हंसी का कारण नहीं बना, बल्कि इसने पति-पत्नी के रिश्ते में सम्मान और बराबरी की अहमियत को भी आसान शब्दों में सामने रख दिया. यही वजह है कि यह क्लिप इंटरनेट पर तेजी से फैल रही है और चर्चा का विषय बनी हुई है. मालूम हो वीडियो इंस्टाग्राम पर ritu__chauhan24 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

