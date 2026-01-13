By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
Bride Groom Video: दूल्हे के सामने ही दुल्हन के गले में डाल दी जयमाला, इधर कंफ्यूजन में खड़ा रहा बेचारा | मजेदार है वीडियो
Bride Groom Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि दो बच्चे दूल्हा-दुल्हन को जयमाला देने पहुंचते हैं मगर गलती से उन्हीं के गले में हार डाल दिया. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा किसी को भी चौंका देगा.
Bride Groom Viral Video: सोशल मीडिया पर राजस्थान के एक शानदार किले में हुए विवाह से जुड़ा वीडियो खूब वायरल हो रहा है. इसमें सूर्यास्त का खूबसूरत नजारा और स्टेज पर दुल्हन और दूल्हा एक-दूसरे को बड़े प्यार से देखते हैं. दुल्हन लाल लहंगे में राजकुमारी जैसी लगती है. दूल्हा सफेद शेरवानी और पगड़ी में किसी राजकुमार की तरह लगता है. फ्रेम में सब कुछ परफेक्ट लग रहा था, मगर तभी ऐसा ट्विस्ट आया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की होगी.
दुल्हन के गले में जयमाला ने बदला सीन
वीडियो में देखेंगे जमाला की रस्म चल रही थी. परंपरा के मुताबिक दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को जयमाला पहनाते हैं. लेकिन यहां तो स्क्रिप्ट ही पलट गई. इसमें पीले रंग के ट्रेडिशनल कपड़ों में दो छोटे बच्चे जयमाला लेकर स्टेज पर चढ़ते हैं. देखकर ही लगता है दोनों बच्चे जयमाला दूल्हा और दुल्हन को देने पहुंचे हैं. मगर इसके उलट ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी. दरअसल स्टेज पर पहुंचे दोनों बच्चों ने जयमाला हाथ में देने के बजाय दूल्हा-दुल्हन के गले में ही डाल दी.
Chorni Ka Video: चोरनी को पकड़ने पहुंची महिला पुलिस, मगर हाथ लगाते ही बाल पकड़कर लटक गई | देखें वीडियो
कंफ्यूज हो गया दूल्हा
इस दौरान दूल्हा तो बस कंफ्यूजन में खड़ा रहा. वीडियो में साफ दिख रहा है कि बच्चा कूद-कूद कर दुल्हन तक पहुंचता है और गले में जयमाला डाल दी. इसी तरह दूसरा लड़का भी दूल्हे के गले में जयमाला डालकर चला जाता है. फ्रेम में ये एक ऐसा हिस्सा है जिसे देखकर किसी की भी हंसी छूट जाएगी. इसमें देखेंगे कि कुछ सेकंड तक दूल्हा-दुल्हन दोनों को खुद समझ नहीं आता है कि आखिर क्या हुआ है. मगर जब बात समझ में आती है तो तब दोनों की बुरी तरह हंसी छूट गई. माहौल हंसी-मजाक में बदल गया.
एक्स पर देखें वीडियो
WATCH | Varmala ritual goes wrong at cross-cultural wedding, leaves bride and groom confused. pic.twitter.com/BvnrJsRABf
— The Tatva (@thetatvaindia) January 12, 2026
बिशनगढ़ किले का वीडियो
मालूम हो ये वीडियो राजस्थान के अलिला फोर्ट बिशनगढ़ (जयपुर के पास) का लग रहा है, जहां ऐसी डेस्टिनेशन वेडिंग्स कॉमन हैं. सोशल मीडिया पर ये क्लिप वायरल हो रही है. लोग जमकर कमेंट्स में लिख रहे हैं. एक यूजर ने लिखा कि ये तो बाल विवाह हो गया. एक कमेंट में लिखा गया कि गलत विवाह हो गया. एक यूजर ने तंज कसते हुए कहा कि ये शो ऑफ करने का नतीजा है. मालूम हो वीडियो एक्स पर @rareindianclips नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.