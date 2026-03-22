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Bride Groom Video: दूल्हे ने पहनाई वरमाला तो फेंककर चली गई दुल्हन, फिर जो हुआ नजरें नहीं हटा पाएंगे | देखें वीडियो
Bride Groom Video: इसमें देख सकते हैं कि दुल्हन ने जयमाला पहनने के दौरान ऐसा कदम उठाया कि दूल्हा तक चौंक गया. वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है.
Bride Groom Video: विवाह से जुड़े एक से एक नजारे सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं. इन्हें लोग खूब देखना भी पसंद करते हैं. शादी से ही जुड़ा एक वीडियो फिलहाल सामने आया है जिसमें ऐसा सीन दिखाई दिया जो आमतौर पर फिल्मों में दिखता है. वीडियो में शादी का माहौल दिख रहा है, जहां परिवार और रिश्तेदार मौजूद हैं और सभी रस्मों को खुशी-खुशी निभाया जा रहा है. शुरुआत में सब कुछ सामान्य लगता है, लेकिन अचानक एक ऐसा मोड़ आता है जो इस वीडियो को खास बना देता है. सबकी निगाहें दुल्हन पर टिक जाती हैं.
दुल्हन ने किया चौंकाने वाला काम
वायरल वीडियो में दिखाई देता है कि दूल्हा और दुल्हन स्टेज पर खड़े हैं और वरमाला की रस्म चल रही है. सबसे पहले दुल्हन दूल्हे के गले में माला डालती है, जिसे देखकर सभी खुश होते हैं और तालियां बजाते हैं. लेकिन जैसे ही दूल्हा दुल्हन के गले में माला डालता है, दुल्हन अचानक माला उतारकर जमीन पर फेंक देती है और वहां से जाने लगती है. यह दृश्य देखकर वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह जाते हैं. दूल्हे के चेहरे पर भी अजीब सा भाव आ जाता है, जैसे उसे समझ ही नहीं आ रहा हो कि आखिर यह क्या हो गया.
इंस्टाग्राम पर देखिए वीडियो:
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प्रैंक का खुलासा
हालांकि कुछ ही सेकंड बाद पूरी सच्चाई सामने आ जाती है. दरअसल, दुल्हन ने यह सब मजाक में किया था और यह एक छोटा सा प्रैंक था. वह थोड़ी दूर जाकर तुरंत वापस लौट आती है और दूल्हे के पास खड़ी हो जाती है. यह देखकर सभी मेहमान समझ जाते हैं कि यह सिर्फ मजाक था. इसके बाद वहां मौजूद लोग हंसने लगते हैं और माहौल फिर से खुशियों से भर जाता है. दूल्हा भी राहत की सांस लेता है और मुस्कुराने लगता है. यही मजेदार मोमेंट इस वीडियो को खास बनाता है. इस वीडियो को bhutni_ke_memes नाम के इंस्टाग्राम एकाउंट पर शेयर किया गया है.