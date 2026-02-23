  • Hindi
Shadi Ka Video: दुल्हन ने पैर रखा और धड़ाम हो गया पूरा स्टेज, खुद बुरी तरह घायल हो गया बेचारा दूल्हा

Viral Video Today: वायरल वीडियो में देखेंगे दुल्हन स्टेज पर पहुंचती है. मगर स्टेज पर कदम रखते ही ये भरभराकर गिर पड़ा. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा किसी को भी चौंका देगा.

शादी का ये वीडियो सोशल मीडिया पर खूब शेयर किया जा रहा है. (Photo/Instagram)

Shadi Ka Viral Video: सोशल मीडिया पर इन दिनों एक शादी समारोह का चौंकाने वाला वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है. वीडियो में एक दूल्हा सजे-धजे स्टेज पर हाथ में जयमाला लिए खड़ा है और दुल्हन के आने का इंतजार कर रहा होता है. समारोह में बड़ी संख्या में मेहमान भी मौजूद दिखाई देते हैं. माहौल पूरी तरह से जश्न का होता है और सभी की नजरें दुल्हन के स्टेज पर पहुंचने पर टिकी होती हैं.

जब स्टेज पर पहुंचती है दुल्हन

कुछ ही पलों बाद दुल्हन एंट्री लेती हुई दिखाई देती है. जैसे ही वह स्टेज पर चढ़ने के लिए कदम बढ़ाती है और मंच पर पैर रखती है, अचानक पूरा स्टेज भरभराकर गिर जाता है. वीडियो में साफ नजर आता है कि स्टेज के गिरते ही वहां अफरा-तफरी मच जाती है. दूल्हा, दुल्हन और स्टेज पर मौजूद अन्य लोग सीधे नीचे गिर पड़ते हैं. आसपास खड़े मेहमान घबराकर चिल्लाने लगते हैं और तुरंत मदद के लिए दौड़ पड़ते हैं.

वीडियो में क्या कुछ दिखा

स्टेज टूटने की वजह से कई लोगों को चोट लगने की बात सामने आ रही है. वीडियो में दूल्हा भी बुरी तरह घायल दिखाई देता है. दुल्हन को भी चोट पहुंचती है और बैकग्राउंड में मौजूद लोग उसकी मदद के लिए आवाज लगाते हुए सुनाई देते हैं. कुछ लोग मलबे के बीच फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते नजर आते हैं. पूरा माहौल कुछ ही सेकंड में खुशी से मातम में बदल जाता है.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

हालांकि यह घटना कब और कहां की है, इसकी अब तक कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हो सकी है. वीडियो को अलग-अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर किया जा रहा है और लोग इसकी सत्यता को लेकर सवाल भी उठा रहे हैं. वीडियो इंस्टाग्राम पर newsindia24x7digital नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

