Hindi Viral

Bride Groom Viral Video Google Trends Funny Video Father Became Angry After Seeing Bride Dancing Omg Video Went Viral

Dulhan Ka Dance: दूल्हे को देखकर नाचने लगी दुल्हन तो गुस्सा हो गए पिता, फिर जो हुआ सोच भी नहीं सकते | देखें वीडियो

Dulhan Ke Dance Ka Video: वीडियो में देखेंगे कि दुल्हन को डांस करता हुआ देखा तो पिता नजारा हो गए. उन्होंने दुल्हन को डांस से रोकने की कोशिश, मगर तभी तब कुछ अलग दिखाई देता है.

शादी में दुल्हन को डांस करता हुआ देखा तो गुस्सा हो गए पिता. (Photo/x)

Dulhan Ke Dance Ka Video: शादियों में खुशी और उल्लास का माहौल तो आम है, लेकिन कभी-कभी ये खुशी इतनी अनियंत्रित हो जाती है कि परिवार के बुजुर्गों को गुस्सा आ जाता है. ऐसा ही एक हैरान करने वाला वाकया हुआ उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ. यहां एक दुल्हन ने दूल्हे को देखते ही डांस शुरू कर दिया. पिता को ये हरकत इतनी नागवार गुजरी कि उन्होंने गुस्से में आकर बेटी को रोकने की कोशिश की मगर उसके बाद जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था. ये घटना सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है, और लोग इसे देखकर हैरान हैं.

Chorni Ka Video: बच्चा चुराकर तुरंत बाइक पर बैठ गई महिला, कैमरे में फिर जो दिखा होश उड़ जाएंगे आज | देखें वीडियो

क्या है पूरा मामला

घटना उस समय की है जब बारात गांव पहुंची और जयमाला का कार्यक्रम शुरू होने वाला था. दुल्हन स्टेज पर खड़ी थी. जैसे ही दूल्हा घोड़ी से उतरकर स्टेज की तरफ आया दुल्हन की आंखें चमक उठीं. वो इतनी उत्साहित हो गई कि उसने वहीं पर बॉलीवुड गाने ‘साजन जी घर आए’ पर थिरकना शुरू कर दिया. उसकी लहंगा-चोली में नाचती हुई अदाएं देखकर बाराती और घराती दोनों तालियां बजाने लगे. बच्चे तो खुशी से कूदने लगे. मगर दुल्हन के पिता ये सब देखकर भड़क गए. पिता ने तुरंत दुल्हन का हाथ पकड़ लिया और उसे रोकने की कोशिश की.

एक्स पर देखें वीडियो

बेटी नाच रही है पिता उसे नाचने से मना कर रहा मोहल्ले वाले कह रहे हैं नहीं नहीं उसे नाचने दो बताओ यहां मोहल्ले वाले गलत या फिर पिता? साजन को देखकर जरुर जाना और बताना साजन ठीक है कि नहीं? pic.twitter.com/HUR2MrP5oM — Rupali Gautam (@Rupali_Gautam19) February 8, 2026

Add India.com as a Preferred Source

दुल्हन को रोकने लगे पिता

मगर तभी अचानक ऐसा कुछ हुआ जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की होगी. इसमें देखेंगे कि पिता ने दुल्हन को नाचे से रोका तो परेशान उसके खिलाफ हो गए. पड़ोसियों ने तुरंत पिता को ऐसा करने से रोका और दुल्हन को नाचने का इशारा किया. इधर पड़ोसियों की ऐसी प्रतिक्रिया देखकर पिता तुरंत एक तरफ खड़े हो गए और दुल्हन एक बार डांस करती हुई नजर आती है. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे बार-बार देखने का मन करेगा. मालूम हो दुल्हन के डांस का ये अनोखा वीडियो सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. वीडियो एक्स पर @Rupali_Gautam19 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है.

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें