IndiGo Flight में टूटी हुई सीट, यात्री ने तस्वीर शेयर की और सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया

फ्लाइट में सफर करने का अपना अलग ही मजा है. फ्लाइट में सफर कर रहे लोगों को हर चीज परफेक्ट चाहिए होती है. एक समय था जब कुछ ही लोग फ्लाइट में सफर कर सकते थे लेकिन टिकट के सस्ते होने की वजह से अब ज्यादातर लोग फ्लाइट से यात्रा करना पसंद करते हैं. सोशल मीडिया पर फ्लाइट से जुड़ा एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसे देख हर कोई हैरान है और पूंछ रहे है कि क्या ऐसा भी हो सकता है. वायरल हो रहे वीडियो में एक यात्री को ‘इंडिगो’ की फ्लाइट में टूटी हुई सीट मिली जिसे देख वो दंग रह गया. बस फिर क्या जैसे ही ये वीडियो एक्स पर वायरल हुआ वैसे ही अन्य यूजर्स ने भी अपने अनुभव साझा करने शुरू कर दिए. एक यूजर ने कहा- यकीन नहीं होता कि विमान में भी ऐसा हो सकता है.

#Indigo !! #Flight 6E 6798 !! Seat no 10A ! Pune to Nagpur!!! Today’s status … Best way to increase profit 😢😢…Pathetic … pic.twitter.com/tcXHOT6Dr5

