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Brothers Gifted Their Sister Luxury House In Punjab Amazing Video Went Viral

भाईयों ने गिफ्ट कर दिया 175 गज का आलीशान मकान, देखते ही फूट-फूटकर रोने लगी बहन

पिता के निधन के बाद दोनों भाइयों ने अपनी बहन की जिम्मेदारी संभाली थी. उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि बहन को किसी चीज की कमी महसूस न हो.

पंजाब का ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल हो रहा है. (Photo/X)

Viral Video Today: पंजाब के लुधियाना से भाई-बहन के रिश्ते को लेकर एक भावुक कर देने वाला मामला सामने आया है. यहां दो भाइयों ने अपनी इकलौती बहन को ऐसा तोहफा दिया, जिसे देखकर वह खुद को संभाल नहीं पाई. भाइयों ने बहन के नाम 175 गज का आलीशान मकान कर दिया. जैसे ही बहन को इस सरप्राइज के बारे में पता चला, वह फूट-फूटकर रोने लगी. अब इस पूरे घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. बताया जा रहा है कि भाइयों ने काफी समय से इस सरप्राइज की तैयारी कर रखी थी. उन्होंने बहन को बिना कुछ बताए नए घर पर बुलाया. घर के बाहर पहले से ही ढोल-नगाड़ों और परिवार के लोगों के साथ जश्न का माहौल बना हुआ था.

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बहन को गिफ्ट में दिया मकान

बहन को शुरुआत में कुछ समझ नहीं आया, लेकिन जैसे ही भाइयों ने उसे घर की चाबी दी और बताया कि यह मकान उसी का है, उसकी आंखों से आंसू निकल पड़े. वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि बहन भावुक होकर दोनों भाइयों को गले लगा लेती है. वहां मौजूद रिश्तेदार और परिवार के सदस्य भी इस पल को देखकर भावुक नजर आए. सोशल मीडिया पर लोग इस वीडियो को भाई-बहन के प्यार की मिसाल बता रहे हैं.

50 लाख रुपये कीमत

जानकारी के मुताबिक, यह मकान करीब 50 लाख रुपये की लागत से तैयार किया गया है. पिता के निधन के बाद दोनों भाइयों ने अपनी बहन की जिम्मेदारी संभाली थी. उन्होंने हमेशा इस बात का ध्यान रखा कि बहन को किसी चीज की कमी महसूस न हो. इसी सोच के साथ भाइयों ने अपनी मेहनत की कमाई से यह घर बहन को गिफ्ट कर दिया.

इंस्टाग्राम पर देखें वीडियो

In a heartwarming moment in Ludhiana, two brothers surprised their only sister by gifting her a 175-square-yard house worth approximately ₹50 lakh. In an emotional moment, the sister embraced her brothers, her eyes welling with tears pic.twitter.com/lFSXZyESW3 — Dharm (@dhram00) May 9, 2026

सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे इस वीडियो पर लोग लगातार अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, “हर बहन को ऐसे भाई मिलें.” वहीं दूसरे यूजर ने कहा, “आज के समय में ऐसे रिश्ते बहुत कम देखने को मिलते हैं.”

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