Social Media Reaction on Budget 2022: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) के संसद में आम बजट (Union Budget 2022) पेश करते ही सोशल मीडिया में मीम्स की बाढ़ आ गई है. यहां नेटिजन मजेदार मीम्स शेयर कर आम बजट पर जमकर प्रतिक्रिया दें रहे हैं. इसके अलावा सोशल मीडिया यूजर्स सीतारमण के बजट पर जमकर अपनी राय दे रहे हैं.

Tax payers waiting for the good news… #Budget2022 #incometax pic.twitter.com/b7Ek3DxEZd

Also Read - Union Budget 2022: निर्मला सीतारमण ने पेश किया देश का बजट, इन 10 प्वाइंटर्स में जानें अहम बातें

Every Tom , Half D!ck and Harry will be budget expert today 😂#Budget2022 pic.twitter.com/oBLoFCMb50

— BALA (@erbmjha) February 1, 2022