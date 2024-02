Hindi Viral

Budget Memes 2024 Memes On Budget 2024 Viral Memes On Budget Google Trends User Posted Funny Memes On Interim Budget 2024 You Can Not Control Your Laugh

Budget Memes 2024: अंतरिम बजट पर पोस्ट होने लगे एक से एक Memes, देखते ही छूटेगी हंसी | देखिए

Budget Memes 2024: बजट 2024 पर सोशल मीडिया यूजर्स हमेशा की तरह मजेदार मीम्स पोस्ट कर रहे हैं. कुछ को तो देखते ही हंसी छूट जाएगी.

Budget Memes 2024: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने गुरुवार को अंतरिम केंद्रीय बजट 2024 संसद में पेश किया. हमेशा की तरह मध्यम वर्ग के लोग इस बजट से भी अपने लिए आस लगाए बैठे थे. सबकी निगाहें टैक्स स्लैब पर टिकी हुई थीं कि इसमें कुछ कर्मचारी वर्ग को राहत मिलेगी मगर ऐसा नहीं हुआ. अंतरिम बजट में आयकरदाताओं को फिलहाल कोई राहत नहीं मिली है. बजट में इस बार सामाजिक न्याय, गरीब कल्याण, देश का कल्याण, ‘अन्नदाता’ का कल्याण और नारी शक्ति पर अधिक जोर दिया गया है. अब इसको लेकर सोशल मीडिया पर मीम्स का दौर चल पड़ा है. नेटिजन्स बजट 2024 को लेकर फनी रिएक्शन लगातार पोस्ट कर रहे हैं.

Trending Now

यहां देखिए एक से एक मीम्स:

Salaried class looking at Nirmala Sitharaman for tax relief 😂#Budget2024 pic.twitter.com/pg1fhgJDlt — Finance Memes (@Qid_Memez) February 1, 2024

You may like to read

Middle class watching no relief in tax. #Budget2024 pic.twitter.com/IjmZcj8mqw — Secular Chad (@SachabhartiyaRW) February 1, 2024

बजट की प्रमुख बातें

बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास और रोजगार सृजन के लिए पूंजीगत व्यय परिव्यय 11.1 प्रतिशत बढ़ाकर 11,11,111 करोड़ रुपये किया जाएगा, जो सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) का 3.4 प्रतिशत होगा. ‘विकसित भारत’ के लिए राज्यों में सुधारों पर उन्होंने कहा, “राज्य सरकारों द्वारा मील के पत्थर से जुड़े सुधारों का समर्थन करने के लिए 50 साल के ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 75,000 करोड़ रुपये का प्रावधान प्रस्तावित किया गया है.” पीएम गति शक्ति के तहत पहचाने गए तीन प्रमुख आर्थिक रेलवे कॉरिडोर कार्यक्रमों को लॉजिस्टिक्स दक्षता में सुधार और ऊर्जा, खनिज और सीमेंट कॉरिडोर, बंदरगाह कनेक्टिविटी कॉरिडोर और हाई ट्रैफिक डेंसिटी कॉरिडोर को कम करने के लिए भी लागू किया जाएगा.

केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आगे कहा कि 40 हजार सामान्य रेल डिब्बों को भी वंदे भारत मानकों के अनुरूप बदला जाएगा. उन्होंने विमानन क्षेत्र के बारे में कहा, “देश में हवाईअड्डों की संख्या दोगुनी होकर 149 हवाईअड्डे हो गई है.” 517 नए मार्ग पर कम से कम 1.3 करोड़ यात्री यात्रा कर रहे हैं. हमने 1000 से अधिक नये विमानों का ऑर्डर भी दिया है. ‘गरीब कल्याण, देश का कल्याण’ पर वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार ने पिछले 10 वर्षों में 25 करोड़ लोगों को गरीबी से बाहर निकालने में सहायता की है. (इनपुट्स एजेंसी)

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें