Buffalo Interview: भैंस का इंटरव्यू देखा है कभी आपने? अगर नहीं तो ये वायरल वीडियो आपका दिन बना देगा. वीडियो में सवालों से ज्यादा दिलचस्प है भैंस के जवाब. भैंस का ये अनोखा इंटरव्यू लिया है एक पाकिस्तानी रिपोर्टर ने.

भैंस का ये इंटरव्यू वायरल हो रहा है. इंटरव्यू लेते हुए पाकिस्तानी रिपोर्टर अमीन हफीज दिख रहे हैं. वे एक भैंस से सवाल कर रहे हैं. सबसे पहला सवाल करते हैं, "लाहौर कैसा लगा आपको?"

वे यहीं नहीं रुकते. अगला सवाल करते हैं, लाहौर का खाना अच्छा लगा या आपके गांव का खाना अच्छा लगा?" दोनों सवालों का जवाब भैंस बड़ी ही समझदारी से देती है. उसकी जवाब देने की अदा ही लोगों को भा गई है.

वीडियो को पत्रकार नैला इनायत ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है. कैप्शन दिया है,

Now what is Eid without Amin Hafeez interviewing cattle..

देखें वायरल वीडियो

Now what is Eid without Amin Hafeez interviewing cattle.. pic.twitter.com/5r2sfh5Ua7 — Naila Inayat (@nailainayat) July 21, 2021

वीडियो को लोग इतना पसंद कर रहे हैं कि अब तक इसे 8.4K views मिल चुके हैं. लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

बता दें कि कुछ साल पहले पाकिस्तान के रिपोर्टर चांद नवाब का क्लिप भी वायरल हुआ था. उनके रिपोर्टिंग का खास अंदाज लोगों को भा गया था.