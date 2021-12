Buffalo Ka Video: आमतौर पर लोगों के मन में यही धारणा होती है कि जानवरों में अक्ल नहीं होती. लेकिन कभी-कभी इंसान की यह धारणा बिल्कुल बेमानी सी लगती है. सोशल मीडिया पर हालिया वायरल वीडियो देख आप भी यही कहेंगे कि कितनी समझदारी होती है जानवरों में भी. दरअसल, वायरल वीडियो में एक भैंस अपनी समझदारी कछुए की जान बचा लेती है. जब से यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है तब से ही लोग इस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने में लगे हुए हैं. वाइल्ड लाइफ के इस वीडियो को आईएफएस अधिकारी ने अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है.Also Read - Tiger Ka Video: टाइगर ने भैंसे के ऊपर खतरनाक अंदाज में किया अटैक, अगले ही पल दिखा हैरान करने वाला नजारा- देखें वीडियो

आईएफएस अधिकारी सुसांत नंदा द्वारा शेयर किए गए वीडियो में देखा जा सकता है कि खुले मैदान में एक कछुआ पलट जाता है और असहज होने लगता है. तभी वहीं खड़ी भैंस अपनी सींघ से कछुए को पलट देती है, ताकि वो सीधा हो जाए और उसे किसी तरह का नुकसान न पहुंचे. भैंस की इस समझदारी पर लोग उसके अक्ल की दाद दे रहे हैं. वीडियो अब सोशल मीडिया के हर प्लेटफॉर्म पर वायरल है.

देखें वीडियो-

Everyone can be kind…

Buffalo saving a tortoise by turning it around 💕

(As shared) pic.twitter.com/Qs4mk8A2K8

— Susanta Nanda IFS (@susantananda3) December 17, 2021