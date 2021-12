Buffalo Lion Fight Video: इंटरनेट की दुनिया में कभी कभी ऐसी चीजों देखने को मिल जाती हैं जिन्हें नंगी आखों से शायद ही कभी देख पाएं. अभी एक ऐसा ही वीडियो अलग-अलग प्लेटफॉर्म पर छाया हुआ है. वीडियो जंगल का है जिसमें करीब आठ शेर मिलकर एक अकेले जंगली भैंसे का शिकार कर रहे हैं. सबसे खूंखार शिकारियों में से एक और जंगल का राजा माने जाने वाले ये आठ शेर भी मिलकर आसानी से एक जानवार का शिकार नहीं कर पाते. तभी चंद सेकंड बाद फ्रेम में जो कुछ होता देखकर यकीन ना होगा. वीडियो आईएफएस सुशांत नंदा ने भी अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया है, जिसे अभी तक पचास हजार से ज्यादा बाद देखा जा चुका है और करीब चार हजार लोगों ने वीडियो को लाइक किया है.Also Read - Dulhan Ke Nakhre: दूल्हे के हाथ से रसगुल्ला नहीं खा रही थी दुल्हन, फिर उसने जो किया यकीन नहीं करेंगे | देखिए Video

वायरल हो रहे करीब एक मिनट के वीडियो में देख सकते हैं कि जंगल में आठ शेर मिलकर एक जंगली भैंसे का शिकार कर रहे हैं. इनमें कोई उसकी पीठ पर बैठा तो किसी ने टांगे मुंह में दबोच रखी हैं. वो लगातार भैंसे को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं मगर कामयाब नहीं होते. वीडियो की खास बात है कि इतनी तादाद में शेरों के हमले के बावजूद भैंसा हार नहीं मानता और डंटकर मुकाबला करने की कोशिश करने लगता है. वो लगातार चिल्ला रहा है. तभी फ्रेम में हैरान कर देने वाला दृश्य नजर आता है. Also Read - Dulha Dulhan Ka Video: दुल्हन को गोद में उठाने की गलती कर बैठा दूल्हा, बिगड़ा बैलेंस और औंधे मुंह जा गिरे दोनों | देखिए

दरअसल भैंसों को शेरों से घिरा देखकर करीब में खड़ा दूसरा भैंसा भी वहां पहुंच गया और एक ही हमलें में कई शेर हवा में उछाल दिए. इसके बाद शुरू होती है असली फाइट. देख सकते हैं कि शेरों के मुकाबले के लिए मैदान में दो जंगली भैंसे मौजूद हैं. कुछ सेकंड बाद भैंसों का पूरा झुंड वहां पहुंच गया और सारे शेरों पर हमला बोल दिया. मगर जंगल के राजा जो अकेले शेर से भिड़ गए, मगर जब बराबरी का मैदान बना तो सभी भाग खड़े हुए. Also Read - Bakri Kha Gai Vikas: कानपुर सरकारी दफ्तर में विकास की फाइल ही खा गई बकरी, पीछे भागता रह गया कर्मचारी | देखिए Video

यहां देखें वीडियो-

