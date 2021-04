Buffalo Power Pack Video: भैंस को अगर आप कम आंकते हैं तो ये वीडियो देखकर उसकी ताकत के फैन हो जाएंगे. लोगों को ये वीडियो इतना पसंद आ रहा है कि वो इसे एक नहीं कई-कई बार देख रहे हैं. Also Read - Babysitting Cat Video: बालकनी में खड़ा था बच्चा, बिल्ली ने ऐसे रखा ख्याल जैसे मां हो...

वीडियो में दिखता है कि तीन भैंसे हैं. एक बैठी और दो खड़ी हैं. पीछे से एक शेर छिपकर बैठी भैंस का शिकार करने की नीयत से पहुंचा है. लेकिन एक भैंस उसे देख लेती है.

इस भैंस को इतना गुस्सा आता है कि वो दौड़कर शेर के पास पहुंचती है. उसे पूंछ से पकड़कर हवा में दो बार उछाल देती है.

पटखनी खाने के बाद शेर वहां से दुम दबाकर भाग निकलता है. वीडियो को लोग काफी ज्यादा पसंद कर रहे हैं.

सोशल मीडिया पर ये वीडियो The Dark side of nature अकाउंट से शेयर किया गया है. शेयर करते हुए लिखा,

Buffalo asks- “Heads or Tails”..

देखें पोस्ट-

इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 64.5K views मिल चुके थे. लोग इस भैंस की ताकत की खूब तारीफ कर रहे हैं.