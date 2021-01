Buffalo Viral Video: गई भैंस पानी में…ये कहावत तो आपने कई बार सुनी होगी. पर क्या ऐसा कोई वीडियो भी देखा है, जिसमें भैंस सच में पानी में तैर रही हो. ऐसा ही एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है. Also Read - शिल्पा और शमिता शम्मी कपूर पर चढ़ा शम्मी कपूर का बुखार, 'बदन पे सितारे' पर किया धमाल', देखें वीडियो

इस वीडियो में पानी में भैंस तैरती हुए नजर आ रही है. वो भी अंडरवॉटर. जी हां, लोग इस भैंस की तैराकी पर हैरान हैं.

इस वीडियो को Science girl नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है. वीडियो शेयर करते हुए लिखा, So this is why they're called water buffalo….

इस वीडियो को अब तक 246.6K views मिल चुके हैं.

भैंस पानी में काफी गहराई तक उतरती है. वहां आसानी से तैरती रहती है. भैंस की इस तैराकी को देखकर ही लोग हैरान हैं.

इस वीडियो पर लोग काफी कमेंट्स भी कर रहे हैं.

Such beautiful animals! I was in India a couple of years ago and they will bathe in groups for hours in the river, given the chance… they love a good scrub down too.

