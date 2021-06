Buffalo Video: मां से बढ़कर और कोई नहीं होता. बच्चों के लिए वो जान देने को तैयार रहती है. इंसान तो क्या, जानवरों में भी ये भावनाएं देखने को मिलती हैं. ऐसा ही एक वीडियो लोगों को खूब पसंद आ रहा है. वीडियो में भैंस अपने बच्चे की जान बचाती दिख रही है. Also Read - Loot Ka Video: उदयपुर में चाकू की नोट पर 4 गुंडों ने टूरिस्ट कपल से की लूटपाट, देखकर रौंगटे खड़े हो जाएंगे...

वायरल हो रहे वीडियो में दिखाई देता है कि एक भैंस अपने बच्चे के साथ जा रही है. तभी वहां पीछे से कई शेर आ जाते हैं.

शेरों के बीच भैंस और उसका बच्चा घिर जाते हैं. जिसके बाद भैंस बच्चे और अपनी जान बचाने के लिए अकेले ही उन सबका सामना करती है.

वीडियो को IFS सुशांत नंदा ने ट्विटर पर शेयर किया है. कैप्शन लिखा,

Mother’s courage

देखें वीडियो-

वीडियो को जबरदस्त रिस्पांस मिल रहा है. इसे अब तक 27.9K views मिल चुके हैं. लोग जबरदस्त कमेंट्स कर रहे हैं-

Be it in any form, mother is the one who will fight against all odds to save her child

— Gaurav Kataria (@gskkataria) June 8, 2021