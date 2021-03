Buffalo Viral Video: शेर जब शिकार करता है तो दुनिया देखती है. पर कोई घात लगाए शेर को जमकर पीट दे, ऐसा वीडियो तो शायद ही आपने देखा होगा. ऐसा वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. Also Read - Volcano Video: 800 साल बाद फटा ज्वालामुखी, तैरते लावा का Live वीडियो देख सिहर उठेंगे...

वीडियो इतना मजेदार है कि लोग इसे बार-बार देख रहे हैं. वायरल वीडियो में दिखता है कि शेर को भैंस खींच रही है. उसे पटक रही है. एक अन्य वीडियो में दिखता है कि पहले शेर किस तरह भैंस की गर्दन पर हमला करता है. पर जल्द ही भैंस उसे पटक देती है. Also Read - Lion Death Video: जंगल में चौड़ा होकर घूम रहा था बब्बर शेर, तभी आया हार्ट अटैक, चंद मिनटों में मौत

दरअसल, ये शेर भैंस का शिकार करने निकला था पर शायद उसे भी पता नहीं था कि उसकी ऐसी हालत होने वाली है. Also Read - Aishwarya की हमशक्ल Aamna Imran ने सलमान खान के गाने पर शेयर किया वीडियो, माशाअल्लाह! देखते रह गए सभी

वायरल वीडियो को सोशल मीडिया पर DIKSHIT GAURAV ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

Sometimes it also happens

वीडियो में दिखता है कि शेर वापिस खड़ा होने की कोशिश करता है पर भैंस के सामने वो कमजोर पड़ जाता है.

इस वीडियो को खबर लिखे जाने तक 1.8K views मिल चुके थे. लोग जमकर कमेंट्स कर रहे हैं.

ऐसा नहीं है कि भैंस का इस तरह का वीडियो पहली बार लोगों की पसंद बना हो. इससे पहले भी भैंस के डांस करते, खूंटी उखाड़ते, शेर-शेरनी से पंगा लेते वीडियोज लोगों को काफी पसंद आए थे.