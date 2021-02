Buffalo Video: भैंस चारा खाती है, दूध देती है, पर दिमाग लगाती देखी है क्या आपने? ऐसी ही भैंस आजकल काफी वायरल हो रही है. लोग ये देख हैरान हैं कि भैंस कैसे ऐसा काम कर सकती है. Also Read - Doctor's Dance Video: खाली मिला Surgical Ward तो पीपीई किट पहने डॉक्टर्स ने किया जबरदस्त डांस

वीडियो देखकर आपको हंसी भी आएगी. वजह ये है कि भैंस ने जिस तरह दिमाग लगाकर गले की चेन हटा दी, वो हैरान करता है. साथ ही फनी भी लगता है. Also Read - Tiger Laughing Video: ट्रेनर ने की गुदगुदी तो ठहाके मार-मारकर हंसा बाघ, देख झनझना जाएंगे

ये वीडियो सोशल मीडिया पर IPS ऑफसर पंकज जैन ने शेयर किया है. शेयर करते हुए उन्होंने लिखा,

For all those , who say – अक्ल बड़ी या भैंस Also Read - Lion Videos: शहर में सरेआम घूम रहा था शेर, छलांग लगा इमारत में घुसा, चौकीदार ने देखा तो...

वीडियो में दिखता है कि भैंस खड़ी है. खूंटी से बंधी है. फिर अचानक भैंस चेन को मुंह से पकड़ती है और खूंटी से बाहर निकाल देती है.

देखें पोस्ट-

For all those , who say – अक्ल बड़ी या भैंस

😊😊 pic.twitter.com/HqWimNdSmY

— Pankaj Nain IPS (@ipspankajnain) February 10, 2021