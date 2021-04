Buffaloes Video: भैंसों को शिकार करते शेर-शेरनी के कई वीडियोज सोशल मीडिया पर शेयर किए जाते हैं. पर एक ऐसा वीडियो सामने आया है, जिसमें भैंसों ने शेरनी को मार डाला. ये शेरनी पहुंची तो थी भैंसों का शिकार करने पर दांव इस पर ही उल्टा पड़ गया. Also Read - Biwi Ka Dar: प्लीज मेरा फोन ठीक मत करना, पत्‍नी जान ले लेगी! ये पैसे रख लो...

वायरल हो रहे वीडियो में भैंसों का काफी बड़ा झुंड दिखाई दे रहा है. इनके बीच में एक शेरनी है.

इस शेरनी को भैंसे उछाल देती हैं. फिर ये नीचे गिर जाती है तो सींग से मारती हैं. वीडियो के अंत में दिखाई देता है कि शेरनी ने दम तोड़ दिया है.

वायरल वीडियो को देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं. वीडियो को लाइफ एंड नेचर नाम के ट्विटर अकाउंट से शेयर किया गया.

देखें पोस्ट-

The lioness goes victim from buffaloes. pic.twitter.com/o2oGDLNafu

— Life and nature (@afaf66551) April 13, 2021