OMG! बस के नीचे आया बुजुर्ग और फिर ऊपर से निकल गई, मगर चंद सेकंड में खुद उठ खड़ा हुआ | देखिए Video

Mumbai Viral Video: शायद उनका समय अभी खत्म नहीं हुआ था, वरना मौत इतने करीब से छूकर वापस नहीं लौटती. मुंबई के एक अज्ञात अधेड़ व्यक्ति को पवई में एक बस ने टक्कर मार दी, और भयभीत राहगीर देखते रहे बस उनके ऊपर से गुजर गई. घटना मंगलवार दोपहर 2.40 बजे की है. फैशनेबल पवई क्षेत्र में लेकसाइड कॉम्प्लेक्स के पास एवरेस्ट हाइट्स बिल्डिंग के ठीक बाहर यह हादसा हुआ. पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई है. एक यूजर ने इस वीडियो को ट्वीट किया और देखते ही देखते यह वीडियो वायरल हो गया.

45 सेकंड के इस आश्चर्यजनक वीडियो में संकरी और भीड़-भाड़ वाली सड़क पर धीरे-धीरे आगे बढ़ते वाहनों और कई पैदल चलने वालों को सावधानी से सड़क पार करते देखा जा सकता है. अचानक,सफेद कुर्ता-पायजामा में एक आदमी सड़क पार करता दिखाई दे रहा है, तभी छात्रों से भरी बस उसे पीछे से टक्कर मार देती है, वह लड़खड़ाता है और गिर जाता है उसके बाद बस उसके ऊपर से गुजर जाती है.