Bus Passenger Falsely Accused For Bad Touch Terrified Youth Says Men Are So Scared Aunty Ji Funny Video Went

बस में चुपचाप खड़े यात्री पर ही लगा दिया इल्जाम, सहम कर बोला लड़का- पुरुष समाज डरा हुआ है आंटी जी | देखें VIDEO

Desi Kalesh Ka Video: वायरल वीडियो में देखेंगे महिला और पुरुष यात्री के बीच हाथ रखने को लेकर तगड़ी बहस हो गई. फिर जो हुआ देखकर यकीन नहीं कर पाएंगे.

यात्रियों के बीच झगड़े का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. (Photo/X)

Desi Kalesh Ka Video: सोशल मीडिया की दुनिया में हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. यहां कभी ऐसा कुछ नजर आता है जिसे देखकर हम हैरान रह जाते हैं. मगर कई बार नजारे हंसाते भी खूब हैं. अभी एक ऐसा ही वीडियो सामने आया है जिसे देखकर हैरानी भी होती है और हंसी भी बहुत आती है. वायरल वीडियो दिल्ली की सरकारी बस से जुड़ा हुआ नजर आता है. इसमें देखेंगे कि बस यात्रियों से खचाखच भरी हुई है और ठीक से खड़े होने की जगह भी नजर नहीं आती है. मगर तभी इसी बस में एक महिला यात्री और पुरुष के बीच अजीब बात पर विवाद हो गया.

अजीब बात पर हो गई बहस

देखकर मालूम होता है बस में ठीक से खड़े होने की जगह नहीं है. इसमें एक यात्री महिला से दूर खड़ा है. मगर सीट पर बैठी महिला को ये पसंद नहीं आया. महिला उससे पीछे होने के लिए कहती है. मगर यही बात लड़के को अच्छी नहीं लगती. उसने महिला यात्री पर फायदा उठाने का आरोप लगाया. लड़का महिला पर निशाना साधते हुए कहता है कि पुरुष समाज डरा हुआ है.

वीडियो में क्या दिखा

वीडियो में देखेंगे महिला पुरुष यात्री से हाथ हटाने को कहती है. महिला बार-बार हाथ हटाने के लिए कहती है और इसी पर दोनों पक्षों के बीच विवाद बढ़ गया. इसी विवाद के बीच लड़का कहता है कि ‘पुरुष समाज औरतों से डरा हुआ है आंटी जी.’ घटना की शुरुआत तब हुई जब पीले रंग की साड़ी पहने एक महिला बस में बैठी थी और उसके पास एक नीली शर्ट वाला पुरुष यात्री खड़ा था.

हाथ को लेकर बढ़ा विवाद

महिला ने यात्री से कहा कि वह अपना हाथ थोड़ा दूर कर ले, क्योंकि वह असुविधा महसूस कर रही थी. पुरुष ने जवाब दिया कि उसका हाथ काफी दूर है और वह कुछ गलत नहीं कर रहा. पुरुष यात्री ने शांत रहते हुए कहा कि उसका हाथ बहुत दूर है. इधर महिला ने आरोप लगाया कि पुरुष महिलाओं को परेशान करते हैं और उन्हें शर्म आनी चाहिए.

एक्स पर देखें वीडियो

Kalesh b/w a Lady and guy inside Bus over lady asking to “Move his hand”

pic.twitter.com/x1SJRjYGN9 — Ghar Ke Kalesh (@gharkekalesh) January 25, 2026

मालूम हो वायरल वीडियो एक्स पर @gharkekalesh नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है, जिसपर नेटिजन भी जमकर कमेंट कर रहे हैं. महिला और पुरुष यात्री के बीच झगड़े का ये वीडियो अभी तक हजारों लाखों व्यूज बटोर चुका है.

