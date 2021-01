Butter Wali Chai: मलाई वाली चाय तो आपने सुनी भी होगी और पी भी होगी, पर क्या कभी मक्खन वाली चाय पी है. जी हां, मक्खन मार के चाय. ऐसी ही चाय आजकल सोशल मीडिया पर धूम मचा रही है. Also Read - Corona Vaccination Video: कोरोना वैक्सीन से इतना डरा शख्स, चीख-चीखकर हुआ बुरा हाल...

ऐसी ही चाय का वीडियो आगरा के टी स्टॉल से लिया गया है. इसे सोशल मीडया पर शेयर किया गया तो लोगों ने हाथों हाथ लिया.

इस वीडियो को Foodieagraaaa नाम के इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया गया है. शेयर करते हुए लिखा, @foodieagraaaaa for food goals and best places, to next dine in AGRA🔥

बटर वाली चाए 🤟🏻

🚦- BABA TEA STALL NEAR RAMBABU PARANTHE BELANGANJ, AGRA

Tag/Dm To Your Loved ones 😻❤️

वीडियो में दिखाई देता है कि शख्स 100 ग्राम का अमूल बटर, खौलती चाय में डाल देता है.

इस पोस्ट को खबर लिखे जाने तक 257,033 लाइक्स मिल चुके हैं. लोग इस तरह की अजीबोगरीब चाय को देख हैरान हैं.

बता दें कि इससे पहले भी सोशल मीडिया पर अजीबोगरीब डिशिज पोस्ट की जा चुकी हैं. इनमें दूध वाली मैगी, सॉस वाली काजू-कतली, दही वाली मैगी आदि शामिल हैं.