Buttering Video: मक्खनबाजी करने से आप कितना आगे बढ़ सकते हैं? अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बात हुई…ऐसा तो हम ऑफिस में सुना करते हैं, पर ये बात अब मशहूर उद्यमी ने ट्वीट की है. जिसके बाद सोशल मीडिया पर लोग मजेदार कमेंट्स कर रहे हैं.

ये ट्वीट तब वायरल होने लगा जब हर्ष गोयनका ने इसे अपने सोशल मीडिया पर शेयर किया. उन्होंने शेयर करते हुए लिखा,

In present times, if you want to be successful in life, the most important skill…..

वीडियो में ब्रेड दिख रही है और पास में बटर रखा है. बटर को कई बार निकाला जा रहा है, जो काफी फनी है. लास्ट में शख्स बटर को ब्रेड पर लगाता है.

देखें वायरल वीडियो-

In present times, if you want to be successful in life, the most important skill….. pic.twitter.com/997zCFR1kP — Harsh Goenka (@hvgoenka) March 9, 2021

वीडियो को कितने लोग इसका अंदाजा इसी बात से लग जाता है कि खबर लिखे जाने तक इसे 12.7K views मिल चुके थे.

लोग इस पर मजेदार कमेंट्स दे रहे हैं. एक यूजर ने लिखा, ‘बटर भी अब महंगा हो गया है’, वहीं एक अन्य ने लिखा, ‘टाइमिंग भी इंपार्टेंट है…’

Sab kuchh seekha humne, na seekhi ye waali hoshiyari,

Sach hai duniya waalon, ki hum hain anaari. — Shahab Jafri (@ShahabJafri55) March 9, 2021

Love butter but not buttering 😆 — ANKUSH JAIN (@ankushjain612) March 9, 2021