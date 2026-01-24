By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.
VIDEO: आगे निकलने के चक्कर में उड़ गए कार के परखच्चे, सिर्फ 3 सेकंड की जल्दबाजी ने सबकुछ खत्म कर दिया | देखें वीडियो
Viral Accident Video: रोंगटे खड़े करने वाले वीडियो में देखेंगे कैसे तीन सेकंड की जल्दबाजी ने कार के ही परखच्चे उड़ा दिए. फ्रेम में फिर जो कुछ दिखा सचमुच किसी के भी होश उड़ जाएंगे.
Viral Accident Video: सोशल मीडिया की हैरान करने वाली दुनिया में वैसे तो हर समय कुछ ना कुछ छाया ही रहता है. मगर अभी जो वीडियो सामने आया है वो किसी को भी दहलाकर रख देगा. इसमें देखेंगे कैसे सड़क पर एक पल की जल्दबाजी ने एक खुशहाल परिवार की जिंदगी को हमेशा के लिए बदल दिया. रोंगटे खड़े करने वाले हादसे का वीडियो कैमरे में कैद है. इसमें देखेंगे कैसे एक कार गलत समय पर ओवरटेकिंग के चक्कर में पूरी तरह तबाह हो गई. यह हादसा इतना भयानक है कि देखने वाले सिहर उठते हैं.
जबरन ओवरटेक करता नजर आया ड्राइवर
वीडियो में साफ दिख रहा है कि कैसे ड्राइवर की लापरवाही ने पूरे परिवार को मौत के मुंह में धकेल दिया. रोंगटे खड़े करने वाले इस वीडियो की शुरुआत में लाल रंग की एसयूवी कार दिखाई देती है. कार सड़क पर अच्छी खासी स्पीड में फर्राटा भर रही है. मगर तभी अचानक पीछे से आ रही एक अन्य गाड़ी ओवरटेक करने की कोशिश में तेजी से आगे बढ़ती है. कार ड्राइवर लगातार ओवरटेक करने की कोशिश करता हुआ नजर आता है. मगर आगे पास ना होने की वजह एसयूवी सवार उसे रास्ता देने की स्थिति में नजर नहीं आता है.
फ्रेम में फिर जो कुछ नजर आया वो किसी के भी होश उड़ाने के लिए काफी है. इसमें देखेंगे रास्ता ना मिलने के बाद भी पीछे से आ रहा कार सवार ओवरटेक करता है. इससे वो गाड़ी को थोड़ा नीचे की तरफ लाता है मगर इसी बीच उसका बैलेंस बिगड़ गया. दोनों गाड़ियां आपस में टकरा जाती है. महज तीन सेकंड के भीतर लाल कार हवा में उछलती है और सड़क किनारे घूमते हुए पलट जाती है. कार के परखच्चे उड़ जाते हैं. फ्रेम में ये एक ऐसा नजारा है जिसे देखखर किसी के भी होश उड़ जाएंगे.
रोंगटे खड़े करने वाला ये वीडियो एक्स पर @WasiuddinSiddi1 नाम के हैंडल से भी शेयर किया गया है. इसपर नेटिजन्स भी जमकर कमेंट कर रहे हैं.