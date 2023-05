Viral Video: हिट एंड रन मामले में एक की मौत, 3KM तक भागती कार पर पड़ा रहा पीड़ित

दिल्ली के हाई सिक्युरिटी वीआईपी जोन में हिट एंड रन मामले में एक युवक की मौत हो गई है और उसका चचेरा भाई गंभीर रूप से घायल हो गया है. यह हादसा कस्तूरबा गांधी मार्ग-टॉल्सटॉय मार्ग चौराहे पर शनिवार की रात हुआ था. किसी प्रत्यक्षदर्शी ने इसका वीडियो बना लिया था. मृतक की पहचान दीपांशु वर्मा (30) के रूप में हुई है. उसके चचेरे भाई मुकुल का अस्पताल में इलाज चल रहा है जहां उसकी स्थिति गंभीर बनी हुई है.

ज्वेलरी शॉप चलाने वाले वर्मा के परिवार में उसके माता-पिता और एक बहन है. प्रत्यक्षदर्शी ने बताया कि एक कार ने एक बाइक को टक्कर मार दी. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि मुकुल कई फीट दूर जा गिरा जबकि वर्मा उछलकर कार की छत पर चला गया.

कार चालक ने गाड़ी रोकने की बजाय और तेज कर दी. प्रत्यक्षदर्शी ने अपने स्कूटर पर कार का पीछा किया और वीडियो बनाता रहा. काफी हॉर्न बजाने और चिल्लाने के बाद भी कार नहीं रुकी. करीब तीन किलोमीटर दूर जाकर दिल्ली गेट के पास उन्होंने वर्मा को कार की छत से नीचे फेंका और भाग गए.