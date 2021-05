Car Chor: कार चोरी करने के लिए पूरा का पूरा चोरों का गिरोह आए और एक अकेला आदमी सभी को सबक सिखा दे, ऐसा अनोखा वीडियो सोशल मीडिया पर धूम मचा रहा है. लोग इस वीडियो को कई बार देख रहे हैं. इसे अब तक लाखों व्यूज मिल चुके हैं. Also Read - Dance Deewane 3 के सेट पर फफक-फफक कर रोने लगीं Bharti Singh, बोलीं- नहीं बनना चाहती मां

इस वीडियो में दिखता है कि एक शख्स पेट्रोल पंप पर खड़ा है. वो पेट्रोल भर रहा है. पहले तो ये जान लीजिए कि विदेशों में इस तरह की सुविधाएं होती हैं कि खुद कार्ड स्वैप करके पेट्रोल भर सकते हैं.

जब ये शख्स गाड़ी में पेट्रोल भर रहा होता है तो पीछे से एक सफेद रंग की बड़ी गाड़ी आती है. इसके शीशे काले हैं. गाड़ी काफी तेज रफ्तार में आती है और उस शख्स के पास आकर रुकती है.

गाड़ी से कुछ लोग निकलते हैं. सीधे इस शख्स की गाड़ी की ओर लपकते हैं. देखकर साफ पता चलता है कि वो कार चुराने आए हैं.

लेकिन जैसे ही वो गाड़ी की ओर बढ़ रहे होते हैं तभी वो शख्स उन पर पेट्रोल की बौछार शुरू कर देता है. वो इतनी तेजी से पेट्रोल की धार मारता है कि चोर कुछ समझ नहीं पाते और आनन-फानन में वहां से भाग खड़े होते हैं.

ये वीडियो रैक्स चैपमैन ने शेयर किया है.

वायरल वीडियो-

How to deal with car jackers… pic.twitter.com/qNHoB7THtw

— Rex Chapman🏇🏼 (@RexChapman) April 30, 2021