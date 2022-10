Burning Train Video: मेक्सिको का एक वीडियो सामने आया है जो तेजी से वायरल हो रहा है. इस वीडियो में देखा जा सकता है कि कैसे एक ट्रेन आग का गोला बनकर तेजी से दौड़ रही है और उसे देखकर लोगों के होश उड़ गए हैं. ट्रेन को देखकर अफरातफरी मची हुई है. अधिकारियों ने बताया है कि घटना गुरुवार की है जब मध्य मेक्सिको में एक ट्रेन में भीषण आग लग गई, जब वह एक फ्यूएल के टैंकर ट्रक से टकरा गई.Also Read - Magarmach Aur Murgi Ka Video: मगरमच्छ के साथ माइंडगेम खेल गई मुर्गी, दिया ऐसा चकमा हाथ मलता रह गया- देखें वीडियो

अधिकारियों ने बताया कि तेल का टैंकर एक रेल लाइन के ओवरपास से गुजर रहा था कि उधर से धड़धड़ाती आई ट्रेन टैंकर से टकरा गई और ट्रेन में आग लग गई. ट्रेन की स्पीड इतनी थी कि पटरी में फैली आग ट्रेन की कई बोगियों में फैल गई, जिससे यह क्षेत्र घने धुएं में समा गया और आसपास से बड़े पैमाने पर लोगों को निकाला गया, जानकारी के मुताबिक फिलहाल कोई हताहत नहीं हुआ. Also Read - Viral Video Today: पार्क में छोटी सी बात पर पति से चिढ़ गई पत्नी, झूले पर इतना मारा बुरी तरह हिल गया बेचारा- देखें वीडियो

BREAKING: Cargo train drives through flames after crashing into fuel truck in central Mexico, setting dozens of homes on fire pic.twitter.com/QLc4eV6xhk

— BNO News (@BNONews) October 21, 2022