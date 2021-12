Cat Ka Video: बिल्लियों के मूड का भी कुछ पता नहीं होता है वो कभी अपने शिकार पर हमला कर देती हैं, तो कभी उन्हें प्यार करने लगती हैं. सोशल मीडिया पर उनके वायरल वीडियो हमेशा ही हैरान कर जाते हैं. अब फिर से एक बिल्ली का वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वो टीवी में दिख रही चिड़िया पर छलांग लगा देती है. लेकिन वो टीवी से टकराकर जमीन पर गिर जाती है. बिल्ली ने जिस त्वरित गति से चिड़िया पर छलांग लगाई उससे वहां बैठा कुत्ता भी बिल्कुल सन्न रह गया. वीडियो सामने आने के बाद नेटिजन्स के जमकर रिएक्शन आ रहे हैंAlso Read - Gangwar Video: बंदरों-कुत्तों के बीच खूनी गैंगवार, बंदरों ने 80 पिल्लों की हत्या कर दी, देखें VIDEO

वीडियो में देखा जा सकता है कि टीवी के सामने कुत्ते के साथ एक बिल्ली बड़े आराम से बैठकर टीवी देख रही है. अचानक उसको टीवी में चिड़िया नजर आ जाती है. चिड़िया को देखते ही वो अपनी जगह से छलांग लगा देती है और टीवी से टकरारकर जमीन पर गिर जाती है. कुत्ता बिल्ली को देख काफी हैरानी में पड़ जाता है कि अचानक से ये हुआ क्या. खैर जो भी है आप वीडियो देख निश्चित तौर पर अपनी हंसी नहीं रोक पाएंगे.

देखें इस वीडियो को-

“Oh come on Lucy, not again!” pic.twitter.com/TgMPPMVzoT

— Buitengebieden (@buitengebieden_) December 17, 2021