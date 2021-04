Cat Six Pack Abs Video: सिक्स पैक ऐब्स के लिए वर्कआउट करते आपने कई लोगों को देखा होगा. पर किसी बिल्ली को देखा है क्या? अगर नहीं तो ये वीडियो आपके दिमाग का दही करने को काफी है. Also Read - Irani Basanti Dance Video: ईरान की 'बसंती' को तो देखिए, नाचती है तो कलेजा चीर देती है, गब्बर देखता तो...

वीडियो को सोशल मीडिया पर काफी पसंद किया जा रहा है. लोग धड़ल्ले से इसे शेयर कर रहे हैं. Also Read - Viral Video: कोरोना जो न कराए! शादी समारोह के बीच पहुंची पुलिस तो दुल्हन को लेकर ऐसे भागा दूल्हा, गांठ भी...

वायरल वीडियो में दिखता है कि बिल्ली कार के नीचे है और जबरदस्त एक्सरसाइज कर रही है. उसका वर्कआउट वैसा ही है जो सिक्स पैक एब्स के लिए किया जाता है. Also Read - Viral Video: मरीन ड्राइव पर समंदर किनारे अचानक मुर्गा बनकर चलने लगे ये लोग, मुंबई पुलिस ने...

वीडियो को @buitengebieden_ यूजर ने शेयर किया है.

देखें पोस्ट-

There is only one theme epic enough for this video…. pic.twitter.com/TnSxMxnZKk

— Adam Johnson (@MysteryBaristy) March 30, 2021