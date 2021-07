CBSE 10th 12th Result 2021 Updates: देश में जारी कोरोना संकट की वजह से CBSE समेत ज्यादातर राज्य बोर्डों ने 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षा रद्द कर दी थी. अब धीरे-धीरे राज्य 10वीं और 12वीं का रिजल्ट घोषित कर रहे हैं. हालांकि CBSE ने अब तक 10वीं, 12वीं का रिजल्ट घोषित नहीं किया है. लोगों को उम्मीद थी कि इसी हफ्ते बोर्ड रिजल्ट जारी करेगा लेकिन अब तक ऐसा नहीं हुआ है. इसे लेकर केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड यानी CBSE के आधिकारिक सोशल मीडिया पेज पर सवाल पूछने लगे कि आखिर बोर्ड रिजल्ट कब जारी करेगा?Also Read - CBSE 10th, 12th Result 2021 Live Latest Update: काउंट डाउन शुरू, किसी भी समय आ सकता है रिजल्ट

CBSE ने भी अब बेहद दिलचस्प तरीके से इसका जवाब दिया है. सीबीएसई ने इसे लेकर एक मीम शेयर किया है. जिसके बाद यह देखते ही देखते वायरल हो गया. CBSE ने लोगों के सवाल का जवाब देने के लिए Amazon Prime के मशहूर वेब सीरीज ‘The Family Man’ के कैरेक्टर ‘चेल्लम सर’ का सहारा लिया. फिल्म में मनोज वाजपेयी मुख्य किरदार में हैं. Also Read - CTET July 2021 Notification, Exam Dates Latest Update: अक्टूबर में परीक्षा संभव, फॉर्म भरने को लेकर ये है ताजा अपडेट

Also Read - CBSE 12th Board Result 2021 Date: CBSE बोर्ड ने 12वीं रिजल्ट को लेकर दिया ये लेटेस्ट अपडेट्स, जानें कब होगा जारी

इस सीरीज में ‘चेल्लम सर’ के पास हर सवाल का जवाब होता है और जब कभी भी श्रीकांत यानी मनोज वाजपेयी को किसी केस को सॉल्व करने में कुछ समझ नहीं आता तो वह ‘चेल्लम सर’ को कॉल करते हैं और वह बहुत आसानी से मामले को सुलझाने में मदद करते हैं. फिल्म में चेल्लम सर का किरदार उदय महेश ने निभाया है.

CBSE ने फोटो ट्वीट किया जिसमें श्रीकांत तिवारी चेल्लम सर को कॉल करते हुए पूछते हैं कि ‘सर वो अथर्व का CBSE रिजल्ट कब आएगा? मैं बहुत परेशान हूं.’ जवाब में चेल्लम सर ने उन्हें धैर्य रखने के लिए कहा और लिखा, ‘एक मिनिमम पैरेंट मत बनो श्री, आशावादी बनो. जल्‍द ही आएगा.’ मीम के साथ, ट्वीट CBSE ने लिखा है, ‘डोन्ट बी ए मिनिमम गाई पेरेंट.’

Students: Very tensed about when the results will be declared

Meanwhile CBSE : Thora meme bana leta hu pic.twitter.com/rG90tRsVOV

— Debanko Sinha (@BL00D_C0MMANDER) July 28, 2021