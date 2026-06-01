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IPL 2026: RCB की जीत पर सेलेब्स ने की बधाइयों की बौछार, किसने क्या बोला सबकुछ जानिए

IPL 2026: रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने लगातार दूसरी बार आईपीएल का खिताब अपने नाम कर लिया. इस जीत का सेलेब्स ने भी अपने अंदाज में जश्न मनाया.

Written by: Nandan Singh Edited by: Nandan Singh
Updated: June 1, 2026, 10:00 AM IST
RCB
Photo Credit: IPL/BCCI

RCB Win IPL 2026: विराट कोहली की टीम रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु यानी आरसीबी ने लगातार दूसरी बार आईपीएल की ट्रॉफी जीत ली है. आरसीबी ने फाइनल मैच में शुभमन गिल की टीम गुजरात टाइटन्स को 5 विकेट से हराकर खिताब अपने नाम कर लिया. इस जीत के साथ आरसीबी के नाम आईपीएल के कई रिकॉर्ड जुड़ गए हैं. अब आरसीबी लगातार दो आईपीएल खिताब जीतने वाली लीग की तीसरी टीम बन गई है. आरसीबी से पहले चेन्नई सुपर किंग्स यानी सीएसके और मुंबई इंडियंस की टीम ने ही ये उपलब्धि हासिल की हुई है. इस ऐतिहासिक जीत के बाद बॉलीवुड, खेल, राजनीति सहित विभिन्न क्षेत्रों की हस्तियों ने बधाइयों की बौछार कर दी और टीम के प्रदर्शन को खूब सराहा.

RCB Wins IPL 2026

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सेलेब्स के रिएक्शन

फिल्म जगत से एक्ट्रेस पूजा हेगड़े, करण जौहर, शहनाज गिल, नुसरज भरूचा सहित सेलेब्स ने आरसीबी को अपने-अपने तरीके से बधाई दी. बिजनेसमैन आनंद महिंद्रा और विजय माल्या ने भी टीम को खास अंदाज में बधाई दी. साथ ही सचिन तेंदुलकर, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई, केसी वेणुगोपाल ने भी अपने बधाई संदेश को टीम तक पहुंचाया.

सचिन तेंदुलकर ने एक्स पर लिखा कि लगातार दो आईपीएल खिताब जीतने पर आरसीबी को बधाई. उन्होंने कहा कि खेल में सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक यह होती है कि सफलता के बाद खुद को लगातार साबित करना पड़ता है. सचिन ने कहा कि पहली बार जीतने के बाद सवाल यह नहीं रहता कि आप जीत सकते हैं या नहीं, बल्कि यह साबित करना होता है कि आप उस सफलता को कायम रख सकते हैं. उनके अनुसार आरसीबी ने इस चुनौती का शानदार तरीके से सामना किया और पूरी तरह इस उपलब्धि की हकदार है.

आनंद महिंद्रा ने एक्स पर लिखा: “हां, यह एक टीम स्पोर्ट है. और यह एक टीम की जीत है. लेकिन हर चैंपियनशिप की एक कहानी होती है जो उसे बताती है. यह काफी हद तक इस आदमी की है. उसकी वफादारी, कमिटमेंट, विश्वास की वजह से. वह सालों तक बाल-बाल बचने के बाद भी अपनी राह पर डटा रहा.”

विजय माल्या ने कहा कि RCB को लगातार दो बार IPL चैंपियन बनने पर बधाई। हमारे ‘बड़े शेर’ जोर से दहाड़े और हम सभी को बहुत गर्व महसूस कराया। बहुत बढ़िया किया, आप सब कमाल के हैं।

केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी आरसीबी को बधाई देते हुए कहा कि लगातार दूसरी बार आईपीएल चैंपियन बनकर टीम ने इतिहास रच दिया है. उन्होंने कहा कि यह उपलब्धि टीम की मेहनत, अनुशासन और बेहतरीन टीमवर्क का परिणाम है. खिलाड़ियों ने पूरे टूर्नामेंट में शानदार निरंतरता और दृढ़ता दिखाई, जिससे देशभर के करोड़ों क्रिकेट प्रेमियों को प्रेरणा मिली.

बता दें कि पहले बैटिंग करते हुए गुजरात टाइटंस ने 8 विकेट खोकर 20 ओवर में 155 रन बनाए थे. लक्ष्य का पीछा करते हुए आरसीबी ने 5 विकेट से मैच जीत लिया. विराट कोहली ने नाबाद 75 रनों की पारी खेलकर टीम को जीत दिलाई.

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नंदन सिंह ने पत्रकारिता में करियर की शुरुआत साल 2015 में ईनाडु डिजिटल यानी ईटीवी (हैदराबाद) से की. यहां इन्होंने बतौर कॉपी राइटर करीब 10 महीनों तक काम किया. सीखने ... और पढ़ें

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