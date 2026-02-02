  • Hindi
  • Viral
  • Chacha Ji Performed Such Rousing Dance That Even Boys Ran Away This Viral Video Will Make Your Day

Dance Ka Video: चाचाजी ने दिखाया ऐसा हाहाकारी डांस, देखकर आसपास खड़े लड़के भी भाग निकले | देखें वीडियो

Chachaji Ka Video: वायरल वीडियो में देखेंगे कि चाचाजी अचानक मैदान में कूदे और ऐसा जबरदस्त डांस दिखाया कि हर किसी के होश उड़ गए.

Published date india.com Published: February 2, 2026 9:15 AM IST
email india.com By Ikramuddin email india.com twitter india.com
Chachaji Ka Video
चाचाजी का ये वीडियो देखकर सचमुच खुशी से झूम उठे लोग. (Photo/X)

Chachaji Ka Dance Video: अक्सर हम सोचते हैं कि डांस, मस्ती और एनर्जी सिर्फ युवाओं के लिए होती है. मगर सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा एक वीडियो इस सोच को पूरी तरह किनारे करता हुआ नजर आता है. इस वीडियो में एक बुजुर्ग चाचाजी लड़कों के बीच ऐसा डांस करते नजर आ रहे हैं कि देखने वाले मानो भाग खड़े होते हैं. यह वीडियो किसी फंक्शन का बताया जा रहा है, जहां म्यूजिक बज रहा है और बच्चे डांस में मस्त हैं. तभी अचानक एक चाचा बच्चों के बीच आते हैं और बिना किसी झिझक के थिरकने लगते हैं. शुरू में लोग हल्के में लेते हैं, लेकिन जैसे ही उनके स्टेप्स तेज होते हैं, पूरा माहौल बदल जाता है.

पाकिस्तान में एयर होस्टेस को कितनी सैलरी मिलती है, जानकर दिमाग घूम जाएगा आज

सिखा दिया जिंदगी जीने का तरीका

चाचा के चेहरे पर आत्मविश्वास साफ नजर आता है. ना कोई झिझक, ना थकान. बस पूरे जोश के साथ डांस. उनके मूव्स इतने सटीक और एनर्जेटिक हैं कि बच्चे भी कुछ देर के लिए पीछे रह जाते हैं. देखने वालों को ऐसा लगता है मानो डांस उनके लिए सिर्फ शौक नहीं, बल्कि जिंदगी जीने का तरीका हो. इस वीडियो की सबसे खास बात यह है कि इसमें उम्र कहीं भी आड़े नहीं आती. चाचाजी यह साबित करते हैं कि अगर मन में उत्साह हो तो उम्र मायने नहीं रखती. सोशल मीडिया पर लोग इसी बात की सबसे ज्यादा तारीफ कर रहे हैं. कोई उन्हें ‘रियल हीरो’ कह रहा है, तो कोई लिख रहा है कि ‘काश ऐसी एनर्जी हमें भी मिल जाए.’

एक्स पर देखें वीडियो

Add India.com as a Preferred SourceAdd India.com as a Preferred Source

क्या बोले नेटिजन्स

यह वीडियो एक्स पर @yougeshsain नाम के अकाउंट से शेयर किया गया है और इसे लाखों लोग देख चुके हैं. कमेंट सेक्शन में लोग खुलकर चाचा की तारीफ कर रहे हैं. कई यूजर्स का कहना है कि यह वीडियो उन्हें खुद के लिए कुछ नया करने की प्रेरणा दे रहा है. आज के दौर में, जहां लोग बढ़ती उम्र को कमजोरी मानने लगते हैं, यह चाचा एक मजबूत संदेश दे रहे हैं कि जिंदगी रुकने का नाम नहीं है. अगर दिल जवान है, तो हर उम्र में चमका जा सकता है.

About the Author

Ikramuddin

Ikramuddin

इकराम मूल रूप से उत्तर प्रदेश से ताल्लुक रखते हैं मगर जन्म देश की राजधानी दिल्ली में हुआ. शुरुआती शिक्षा स्थानीय स्कूल में हुई. इसी के साथ ज्ञान हासिल करने ... और पढ़ें

Also Read:

ब्रेकिंग न्यूज और लाइव न्यूज अपडेट के लिए हमें फेसबुक पर लाइक करें या ट्विटर पर फॉलो करें. India.Com पर विस्तार से पढ़ें Viral की और अन्य ताजा-तरीन खबरें

Topics

More Stories

By clicking “Accept All Cookies”, you agree to the storing of cookies on your device to enhance site navigation, analyze site usage, and assist in our marketing efforts Cookies Policy.